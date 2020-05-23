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2020-05-23T12:03
https://ria.ru/20200523/1571880244.html
Медики оценили состояние пострадавших при пожаре в больнице в Татарстане
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РИА Новости

Медики оценили состояние пострадавших при пожаре в больнице в Татарстане

12:03 23.05.2020
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© Fotolia / Evgeniy KalinovskiyВрач проверяет капельницу
Врач проверяет капельницу
© Fotolia / Evgeniy Kalinovskiy
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Состояние пострадавших при пожаре в центральной районной больнице Зеленодольска оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения республики.
В пятницу вечером произошел пожар в сосудистом отделении двухэтажного здания больницы в Зеленодольске, он возник в палате на первом этаже на площади три квадратных метра. Возгорание было быстро потушено. Три человека погибли, еще трое пострадали, 88 человек были эвакуированы.
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"Два человека при пожаре в больнице получили ожоги лёгкой и средней степени тяжести, сейчас медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Еще один пациент, получивший отравление продуктами горения, чувствует себя хорошо", - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при пожаре. Он также сообщил, что все пациенты больницы были распределены по отделениям Зеленодольской ЦРБ, после ликвидации пожара часть из них была отпущена домой.
СК РФ по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по статье 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Прокуратура Татарстана начала проверку, в ходе которой будут установлены причины происшедшего, оценены соблюдение в больнице требований пожарной безопасности, а также действия сотрудников медучреждения в режиме ЧС.
Ранее в минздраве Татарстана сообщили РИА Новости, что аппаратов ИВЛ в загоревшейся палате не было, пациентов с коронавирусной инфекцией в этом корпусе больницы не лечили.
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ЗеленодольскЗдоровье - ОбществоРеспублика Татарстан (Татарстан)Происшествия
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