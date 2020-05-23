Медики оценили состояние пострадавших при пожаре в больнице в Татарстане

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Состояние пострадавших при пожаре в центральной районной больнице Состояние пострадавших при пожаре в центральной районной больнице Зеленодольска оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения республики.

В пятницу вечером произошел пожар в сосудистом отделении двухэтажного здания больницы в Зеленодольске, он возник в палате на первом этаже на площади три квадратных метра. Возгорание было быстро потушено. Три человека погибли, еще трое пострадали, 88 человек были эвакуированы.

"Два человека при пожаре в больнице получили ожоги лёгкой и средней степени тяжести, сейчас медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Еще один пациент, получивший отравление продуктами горения, чувствует себя хорошо", - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при пожаре. Он также сообщил, что все пациенты больницы были распределены по отделениям Зеленодольской ЦРБ, после ликвидации пожара часть из них была отпущена домой.

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СК РФ по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по статье 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Прокуратура Татарстана начала проверку, в ходе которой будут установлены причины происшедшего, оценены соблюдение в больнице требований пожарной безопасности, а также действия сотрудников медучреждения в режиме ЧС.