В Италии рассказали, как будут снимать карантин

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Италии с 3 июня разрешат передвижения в и из государств - членов Европейского Союза, участников Шенгенского соглашения, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Андорры и Княжества Монако, сообщает Национальное агентство страны по туризму (ENIT).

До 2 июня 2020 года запрещены переезды в другие страны и из них, за исключением подтвержденных потребностей, связанных с работой, экстренными ситуациями и состоянием здоровья. Допускаются без каких-либо ограничений только передвижения между Государством-городом Ватикан или Республикой Сан-Марино и пограничными с ними областями.

Ограничения могут быть восстановлены в любое время в отдельных районах страны в случае обострения эпидемиологической ситуации.

С 18 мая в Италии допускается постепенное открытие предприятий, разрешена деятельность гостиниц, при условии, что гарантируется безопасное расстояние в один метр между людьми в общих зонах.

Можно открывать для публики музеи, библиотеки, архивы, археологические зоны и парки, монументальные комплексы. Во всех центрах культуры необходимо избегать скопления людей и соблюдать социальную дистанцию.

Могут работать бары, пабы, рестораны, кафе-мороженое, кондитерские. Все пункты питания, открытые для публики, должны соблюдать нормы и протоколы, для предотвращения или снижения риска заражения.

Работа оборудованных пляжей также допускается лишь при выполнении всех правил.

Коммерческие предприятия могут работать лишь при условии, что будет гарантировано социальное расстояние между людьми не менее одного метра. Покупатели должны входить в магазины с увеличенным временным интервалом и будут вправе оставаться там только в течение времени, необходимого для покупки товаров.

С 15 июня откроются театры, концертные залы, кинотеатры.