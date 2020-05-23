Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-05-23T12:22
https://ria.ru/20200523/1571880194.html
В Италии рассказали, как будут снимать карантин
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569977595_0:27:3072:1755_1036x0_80_0_0_6e0da81fe49f74785156948b58bdb2cc.jpg
РИА Новости

В Италии рассказали, как будут снимать карантин

12:22 23.05.2020
2894
© AP Photo / Luca BrunoТуристы в Милане, Италия
Туристы в Милане, Италия
© AP Photo / Luca Bruno
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Италии с 3 июня разрешат передвижения в и из государств - членов Европейского Союза, участников Шенгенского соглашения, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Андорры и Княжества Монако, сообщает Национальное агентство страны по туризму (ENIT).
До 2 июня 2020 года запрещены переезды в другие страны и из них, за исключением подтвержденных потребностей, связанных с работой, экстренными ситуациями и состоянием здоровья. Допускаются без каких-либо ограничений только передвижения между Государством-городом Ватикан или Республикой Сан-Марино и пограничными с ними областями.
Ограничения могут быть восстановлены в любое время в отдельных районах страны в случае обострения эпидемиологической ситуации.
С 18 мая в Италии допускается постепенное открытие предприятий, разрешена деятельность гостиниц, при условии, что гарантируется безопасное расстояние в один метр между людьми в общих зонах.
Можно открывать для публики музеи, библиотеки, архивы, археологические зоны и парки, монументальные комплексы. Во всех центрах культуры необходимо избегать скопления людей и соблюдать социальную дистанцию.
Могут работать бары, пабы, рестораны, кафе-мороженое, кондитерские. Все пункты питания, открытые для публики, должны соблюдать нормы и протоколы, для предотвращения или снижения риска заражения.
Работа оборудованных пляжей также допускается лишь при выполнении всех правил.
Девушка с ноутбуком на пляже
5 мая, 08:00Туризм
Туризм после пандемии: что такое "паспорт здоровья" и как его получить
Коммерческие предприятия могут работать лишь при условии, что будет гарантировано социальное расстояние между людьми не менее одного метра. Покупатели должны входить в магазины с увеличенным временным интервалом и будут вправе оставаться там только в течение времени, необходимого для покупки товаров.
С 15 июня откроются театры, концертные залы, кинотеатры.
При этом обязательно носить медицинские маски в закрытых помещениях, включая транспортные средства, и во всех ситуациях, когда межличностное безопасное расстояние не может быть гарантировано. Исключения — дети в возрасте до шести лет и люди с такими формами ограниченных возможностей, которые не совместимы с использованием маски.
Тель-Авив
20 мая, 08:00Туризм
Новые правила для туристов. Как в Израиле отдыхают после карантина
630114
ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмНовости - ТуризмВатиканАндорраИталия
Рекомендуем
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер Италии оценил ситуацию с распространением коронавируса
Греция, Фессалия, в таверне на озере Пластира
Греция будет привлекать туристов снижением цен
Испания
Испания начнет принимать иностранных туристов с июля
Тестирование москвичей на наличие антител к COVID-19
Гинцбург: около 15-20% населения Москвы столкнулись с коронавирусом
Статуя Фемиды
В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве матери пятерых детей
Хана Кимура
Умерла 22-летняя звезда Netflix
Медицинский работник у карантинного центра в Коммунарке
В больнице в Коммунарке лечатся более 200 пациентов
Половина банана
Эксперт назвала продукты для поднятия настроения
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
В полицию сообщили о захвате заложников в банке в центре Москвы
Туристы фотографируются на фоне древнеегипетских пирамид в Эль-Гизе, пригороде Каира
Эксперты рассказали, когда в Египет могут вернуться иностранные туристы
Савва Тутунов
Епископ РПЦ: усиление методов контроля за личностью вызывает беспокойство
Пассажирский самолет в небе
Почти 150 граждан Киргизии вывезли спецрейсом из США и Канады
Медицинская техника у койки в палате полевого госпиталя в Бергамо
В итальянской области Венето впервые не выявили новых заражений COVID-19
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Хуснуллин рассказал, что похудел благодаря коронавирусу
Машина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия
В Бельгии заявили об улучшении ситуации с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В Японии рейтинг правительства Абэ упал до 27%, сообщает СМИ
05:24В Южной Корее за сутки зафиксировали 25 случаев COVID-19
05:22В Бразилии число жертв коронавируса превысило 22 тысячи человек
05:07Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
04:53Эксперт рассказал, какие российские регионы прошли пик COVID-19
04:52СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии
04:47В Мексике число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек
04:44В Аргентине продлили карантин из-за коронавируса до седьмого июня
04:40В Венесуэлу прибыло первое иранское судно с топливом
04:02Источник: кабмин изучает перспективы использования "Морского старта"
03:53Пушков рассказал об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
03:53Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов
03:46Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
03:38Эксперт предсказал "развод" Британии и ЕС с полным разрывом связей
03:29"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
03:20Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
03:14Ученые предрекли экстремальную жару в московском регионе летом
03:09Эксперты рассказали о творчестве Михаила Шолохова
03:00Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли
02:43В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19
Лента новостейМолния