В Москве почти 85% новых случаев COVID-19 выявили у людей младше 65 лет

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Почти 85% новых случаев коронавируса в Москве зафиксировано у людей младше 65 лет, среди детей отмечается 11,6% случаев, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
В столице подтверждено 3190 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 161 397 случаев коронавируса.
"Среди новых заболевших 40,9% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,6% — от 46 до 65 лет, 10,4% — от 66 до 79 лет, еще 5,5% — старше 80 лет. Также 11,6% среди заболевших — дети", — говорится в сообщении.
При этом из данных штаба следует, что количество случаев среди детей возросло, средние показатели заболеваемости колеблются в пределах 7-9%.
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