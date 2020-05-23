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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T15:02
https://ria.ru/20200523/1571880156.html
В Москве почти 85% новых случаев COVID-19 выявили у людей младше 65 лет
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570023927_0:268:3086:2004_1036x0_80_0_0_1f1a91b26b9744c26980b913b2229602.jpg
РИА Новости

В Москве почти 85% новых случаев COVID-19 выявили у людей младше 65 лет

12:00 23.05.2020 (обновлено: 15:02 23.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Почти 85% новых случаев коронавируса в Москве зафиксировано у людей младше 65 лет, среди детей отмечается 11,6% случаев, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
В столице подтверждено 3190 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 161 397 случаев коронавируса.
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"Среди новых заболевших 40,9% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,6% — от 46 до 65 лет, 10,4% — от 66 до 79 лет, еще 5,5% — старше 80 лет. Также 11,6% среди заболевших — дети", — говорится в сообщении.

При этом из данных штаба следует, что количество случаев среди детей возросло, средние показатели заболеваемости колеблются в пределах 7-9%.
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