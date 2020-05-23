В Москве почти 85% новых случаев COVID-19 выявили у людей младше 65 лет

"Среди новых заболевших 40,9% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,6% — от 46 до 65 лет, 10,4% — от 66 до 79 лет, еще 5,5% — старше 80 лет. Также 11,6% среди заболевших — дети", — говорится в сообщении.