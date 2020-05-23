В Самарской области рассказали об умершей пациентке с COVID-19

САМАРА, 23 мая - РИА Новости. Женщина 68 лет, у которой был диагностирован коронавирус, скончалась в Женщина 68 лет, у которой был диагностирован коронавирус, скончалась в Самарской области , у нее были заболевания эндокринной системы, почек и нарушение обмена веществ, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.

В субботу федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 139 человек с коронавирусом, в том числе один в Самарской области.

"(В общей сложности) 15 человек (с COVID) скончались, в том числе женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы, почек и нарушением обмена веществ", - говорится в сообщении.

В Самарской области также выявлены 86 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 62 человек COVID-19 выявили при поступлении с ОРВИ или пневмонией, еще 24 заразились от ранее заболевших.

Всего в Самарской области подтверждено 1900 случаев заболевания коронавирусом, 578 человек выздоровели.