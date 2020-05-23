Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T11:54
https://ria.ru/20200523/1571879881.html
В Самарской области рассказали об умершей пациентке с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b1d521992253fc4ef75ca4ee92b39b59.jpg
РИА Новости

В Самарской области рассказали об умершей пациентке с COVID-19

11:54 23.05.2020
1487
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой помощи
САМАРА, 23 мая - РИА Новости. Женщина 68 лет, у которой был диагностирован коронавирус, скончалась в Самарской области, у нее были заболевания эндокринной системы, почек и нарушение обмена веществ, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.
В субботу федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 139 человек с коронавирусом, в том числе один в Самарской области.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
22 мая, 19:22Распространение нового коронавируса
В Самарской области продлили режим самоизоляции
"(В общей сложности) 15 человек (с COVID) скончались, в том числе женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы, почек и нарушением обмена веществ", - говорится в сообщении.
В Самарской области также выявлены 86 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 62 человек COVID-19 выявили при поступлении с ОРВИ или пневмонией, еще 24 заразились от ранее заболевших.
Всего в Самарской области подтверждено 1900 случаев заболевания коронавирусом, 578 человек выздоровели.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
000601
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Самарская областьОбщество
Рекомендуем
Медик в машине скорой помощи
В Самарской области рассказали об умершей пациентке с COVID-19
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России
Пенсионное удостоверение
Эксперт допустила снижение пенсионного возраста в России
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Ученые выяснили, как долго больные COVID-19 остаются заразными
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
В Московской области отменили пропускной режим
Открытие нового представительства Дома Моды Valentin Yudashkin
Тарзана и Королёву позвали работать в такси после слов о нехватке денег
Медицинские работники
Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса
Заведующая первым кардиологическим отделением городской больницы № 26 Галина Литвинова
В Петербурге заведующая отделением больницы умерла от коронавируса
Заслуженный врач России Валентина Карташова
В Белгородской области умерла заболевшая COVID-19 заслуженный врач России
Медсестра в Тульской областной больнице
Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
Ньюсрум телеканала Россия 1 в здании ВГТРК
"Вести в субботу" не выйдут в эфир из-за заражения сотрудника COVID-19
Женщины с колясками в Грачевском парке
Госдума удвоила пособия на детей
Заместитель главного врача республиканской клинической больницы имени Ш. Эпендиева Соип Солсаев
В Чечне умер замглавврача республиканской больницы, заболевший COVID-19
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
В Южной Корее за сутки зафиксировали 25 случаев COVID-19
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента
В Екатеринбурге заболевшие COVID-19 заняли 80% коек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В Японии рейтинг правительства Абэ упал до 27%, сообщает СМИ
05:24В Южной Корее за сутки зафиксировали 25 случаев COVID-19
05:22В Бразилии число жертв коронавируса превысило 22 тысячи человек
05:07Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
04:53Эксперт рассказал, какие российские регионы прошли пик COVID-19
04:52СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии
04:47В Мексике число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек
04:44В Аргентине продлили карантин из-за коронавируса до седьмого июня
04:40В Венесуэлу прибыло первое иранское судно с топливом
04:02Источник: кабмин изучает перспективы использования "Морского старта"
03:53Пушков рассказал об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
03:53Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов
03:46Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
03:38Эксперт предсказал "развод" Британии и ЕС с полным разрывом связей
03:29"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
03:20Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
03:14Ученые предрекли экстремальную жару в московском регионе летом
03:09Эксперты рассказали о творчестве Михаила Шолохова
03:00Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли
02:43В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19
Лента новостейМолния