В Нижегородской области за сутки умерли три пациента с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Количество скончавшихся от новой коронавирусной инфекции в Нижегородской области увеличилось до 60 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
"От коронавируса скончались еще 3 жителя области, число летальных случаев в регионе достигло 60. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.
Всего с начала недели в регионе констатирована гибель 15 человек с коронавирусом.
По состоянию на 23 мая в Нижегородской области подтверждены еще 211 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 7826 человек. Выздоровели и выписаны 2307 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Из общего числа заболевших 4150 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме. Более 1,2 тысячи нижегородцев с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в больницах, свыше 4 тысяч - под наблюдением врачей.
По данным на 23 мая, 175 011 человек сдали тесты на коронавирусную инфекцию. За последние сутки тестирование прошли 5275 человек.
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