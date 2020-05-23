В Нижегородской области за сутки умерли три пациента с коронавирусом

Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото

Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Количество скончавшихся от новой коронавирусной инфекции в Количество скончавшихся от новой коронавирусной инфекции в Нижегородской области увеличилось до 60 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

"От коронавируса скончались еще 3 жителя области, число летальных случаев в регионе достигло 60. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.

Всего с начала недели в регионе констатирована гибель 15 человек с коронавирусом.

По состоянию на 23 мая в Нижегородской области подтверждены еще 211 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 7826 человек. Выздоровели и выписаны 2307 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Из общего числа заболевших 4150 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме. Более 1,2 тысячи нижегородцев с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в больницах, свыше 4 тысяч - под наблюдением врачей.

По данным на 23 мая, 175 011 человек сдали тесты на коронавирусную инфекцию. За последние сутки тестирование прошли 5275 человек.