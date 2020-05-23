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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T11:52
https://ria.ru/20200523/1571879795.html
В Нижегородской области за сутки умерли три пациента с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571478865_369:580:2979:2048_1036x0_80_0_0_d605a8eb87711c707f8e8d2f9355b827.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области за сутки умерли три пациента с коронавирусом

11:52 23.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Количество скончавшихся от новой коронавирусной инфекции в Нижегородской области увеличилось до 60 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
"От коронавируса скончались еще 3 жителя области, число летальных случаев в регионе достигло 60. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.
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Всего с начала недели в регионе констатирована гибель 15 человек с коронавирусом.
По состоянию на 23 мая в Нижегородской области подтверждены еще 211 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 7826 человек. Выздоровели и выписаны 2307 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Из общего числа заболевших 4150 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме. Более 1,2 тысячи нижегородцев с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в больницах, свыше 4 тысяч - под наблюдением врачей.
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По данным на 23 мая, 175 011 человек сдали тесты на коронавирусную инфекцию. За последние сутки тестирование прошли 5275 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоНижегородская область
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