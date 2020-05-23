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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T12:30
https://ria.ru/20200523/1571879700.html
Аксенов поручил усилить контроль за въездом в Крым
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569534136_0:227:2990:1909_1036x0_80_0_0_437d47d58384b7cb54c69eca35a1d881.jpg
РИА Новости

Аксенов поручил усилить контроль за въездом в Крым

11:49 23.05.2020 (обновлено: 12:30 23.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкБлокпост из-за коронавируса на въезде в Севастополь
Блокпост из-за коронавируса на въезде в Севастополь
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Блокпост из-за коронавируса на въезде в Севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил усилить контроль за въезжающими из других регионов, чтобы исключить "просачивание источников заражения" новой коронавирусной инфекцией.
"Мост контролируем, аэропорт и прибывающих поездом. Надо по качеству работы внимательно все рассмотреть. Гладко нигде не бывает. Я прошу внимательно к этой ситуации относиться, а то будем внутри ковыряться, сопротивляться, а если будут просачиваться источники заражения из других регионов, тяжело будет. Поговорим индивидуально, как усилить эту работу", - сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
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Контрольно-пропускной пост в районе съезда с Крымского моста начал работу 2 апреля. Ведется проверка всего въезжающего транспорта со стороны Краснодарского края. В задачу блокпоста входит измерение температуры въезжающих, информирование о ситуации с коронавирусом и составление анкетных данных. К работе поста привлечены силы Росгвардии, МВД, Роспотребнадзора, министерства здравоохранения республики и военные медики. Аналогичный пост установлен и на выезде с Крыма в Краснодарском крае.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
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