Аксенов поручил усилить контроль за въездом в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил усилить контроль за въезжающими из других регионов, чтобы исключить "просачивание источников заражения" новой коронавирусной инфекцией.
"Мост контролируем, аэропорт и прибывающих поездом. Надо по качеству работы внимательно все рассмотреть. Гладко нигде не бывает. Я прошу внимательно к этой ситуации относиться, а то будем внутри ковыряться, сопротивляться, а если будут просачиваться источники заражения из других регионов, тяжело будет. Поговорим индивидуально, как усилить эту работу", - сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Контрольно-пропускной пост в районе съезда с Крымского моста начал работу 2 апреля. Ведется проверка всего въезжающего транспорта со стороны Краснодарского края. В задачу блокпоста входит измерение температуры въезжающих, информирование о ситуации с коронавирусом и составление анкетных данных. К работе поста привлечены силы Росгвардии, МВД, Роспотребнадзора, министерства здравоохранения республики и военные медики. Аналогичный пост установлен и на выезде с Крыма в Краснодарском крае.
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