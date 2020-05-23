Аксенов поручил усилить контроль за въездом в Крым

"Мост контролируем, аэропорт и прибывающих поездом. Надо по качеству работы внимательно все рассмотреть. Гладко нигде не бывает. Я прошу внимательно к этой ситуации относиться, а то будем внутри ковыряться, сопротивляться, а если будут просачиваться источники заражения из других регионов, тяжело будет. Поговорим индивидуально, как усилить эту работу", - сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.