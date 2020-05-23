Минкультуры обсудит в конце лета порядок рассадки зрителей в театрах

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Министерство культуры РФ планирует в конце лета совместно с Роспотребнадзором обсудить порядок рассадки зрителей в театрах, направив ведомству согласованный с театральным сообществом оптимальный вариант, сообщает пресс-служба Минкульта в субботу.
Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что министерство в связи с коронавирусом рассматривает, в том числе, возможность рассадки зрителей в театрах в шахматном порядке, вопрос будет обсуждаться с Роспотребнадзором.
"Принцип рассадки зрителей в театрах Минкультуры России будет решать совместно с Роспотребнадзором в конце лета", - говорится в сообщении.
По словам замминистра культуры Аллы Маниловой, на сегодняшний день стоит выбор не между аншлагом и неполным залом, а между неполным залом и закрытым театром.
"В любой стране театры открываются на последней фазе снятия ограничений. Мы очень надеемся, что в сентябре эта фаза наконец настанет. Тогда театр законно сможет позволить себе такую рассадку, которая не будет убивать ни живую энергию театра, ни его экономику. Какую? Точно не с дистанцией в два метра слева, справа, впереди и сзади, при которой в зале на 500 мест поместится 75 человек. Это хуже, чем ничего. Тогда с какой дистанцией, с каким рисунком рассадки? Ведь новые нормы безопасности с нами надолго", - привели ее слова в пресс-службе.
Манилова подчеркнула, что заблаговременно должны быть просчитаны все возможные варианты.
"Опираясь и на опыт наших зарубежных коллег, которые чуть раньше нас начали этот путь и используют в том числе "шахматную" рассадку. И мы обсуждаем это уже несколько недель в ежедневных (не фигурально, фактически) контактах с руководителями театров. Сегодня у нас нет решений, не согласованных с отраслью. Летом, в конце июля - начале августа мы направим на согласование в Роспотребнадзор тот вариант рассадки и иных условий санитарной безопасности, который сочтёт оптимальным театральное сообщество", - добавила она.