Минкультуры обсудит в конце лета порядок рассадки зрителей в театрах

"В любой стране театры открываются на последней фазе снятия ограничений. Мы очень надеемся, что в сентябре эта фаза наконец настанет. Тогда театр законно сможет позволить себе такую рассадку, которая не будет убивать ни живую энергию театра, ни его экономику. Какую? Точно не с дистанцией в два метра слева, справа, впереди и сзади, при которой в зале на 500 мест поместится 75 человек. Это хуже, чем ничего. Тогда с какой дистанцией, с каким рисунком рассадки? Ведь новые нормы безопасности с нами надолго", - привели ее слова в пресс-службе.