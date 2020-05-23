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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T11:46
https://ria.ru/20200523/1571879438.html
В Тульской области число пациентов с COVID-19 увеличилось до 3005
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569705925_0:78:2026:1219_1036x0_80_0_0_f84767b14bc8e1e8b863c4bbe39cf44d.jpg
РИА Новости

В Тульской области число пациентов с COVID-19 увеличилось до 3005

11:46 23.05.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВрачи в палате
Врачи в палате
© РИА Новости
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Врачи в палате. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области превысило 3 тысячи, выздоровели 1182 заболевших, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области выявлено 90 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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"Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Богородицкого, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Новомосковского, Одоевского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки 78 жителей Тулы и других районов выздоровели после COVID-19.
Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 3005 человек, число выздоровевших достигло 1182. Умерли в регионе 20 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТулаТульская область
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