В Тульской области число пациентов с COVID-19 увеличилось до 3005

Кроме того, за сутки 78 жителей Тулы и других районов выздоровели после COVID-19.

Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 3005 человек, число выздоровевших достигло 1182. Умерли в регионе 20 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.