Мы все умрём. Отсутствие единой научной теории

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Мы все умрём. Но это не точно Мы все умрём. Отсутствие единой научной теории

Катастрофы могут происходить из-за ошибок в расчётах. Ошибки могут случаться из-за использования разных величин и систем исчисления. А могут ли они быть из-за того, что используют разную науку? В математике и физике есть несколько базовых теорий, противоречащих друг другу – могут ли учёные в совместной работе случайно опереться на разные из них?