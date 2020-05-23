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Мы все умрём. Но это не точно
Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.
2020-05-23T12:26
https://ria.ru/20200523/1571879367.html
Мы все умрём. Отсутствие единой научной теории
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571881019_0:0:635:357_1036x0_80_0_0_f4354c7ccb304ee045b889ca18a44ec7.png
РИА Новости

Мы все умрём. Отсутствие единой научной теории

12:00 23.05.2020 (обновлено: 12:26 23.05.2020)
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Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Отсутствие единой научной теории
Вчера, 12:00
Катастрофы могут происходить из-за ошибок в расчётах. Ошибки могут случаться из-за использования разных величин и систем исчисления. А могут ли они быть из-за того, что используют разную науку? В математике и физике есть несколько базовых теорий, противоречащих друг другу – могут ли учёные в совместной работе случайно опереться на разные из них?
Почему в школе изучают только Евклидову геометрию, не касаясь геометрии Лобачевского и Римана? Чем принципиально отличаются ньютоновская механика, теория относительности и теория струн? Как учёные договариваются использовать какую-то одну из них? Может ли исследователь самовольно начать совершать расчёты по "неклассической" теории? Разные фундаментальные подходы обогащают науку или, наоборот, затрудняют кооперацию?
На эти и другие вопросы отвечают кандидат физико-математических наук, старший преподаватель Центра энергетических систем Сколковского института науки и технологий Анатолий Дымарский и популяризатор науки, сотрудник Института теоретической и экспериментальной физики, сотрудник лаборатории физики высоких энергий МФТИ Дмитрий Трунин.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперты подкаста: Анатолий Дымарский, Дмитрий Трунин
Монтаж Андрея Темнова
2010111
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