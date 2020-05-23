Мы все умрём. Отсутствие единой научной теории

Почему в школе изучают только Евклидову геометрию, не касаясь геометрии Лобачевского и Римана? Чем принципиально отличаются ньютоновская механика, теория относительности и теория струн? Как учёные договариваются использовать какую-то одну из них? Может ли исследователь самовольно начать совершать расчёты по "неклассической" теории? Разные фундаментальные подходы обогащают науку или, наоборот, затрудняют кооперацию?
На эти и другие вопросы отвечают кандидат физико-математических наук, старший преподаватель Центра энергетических систем Сколковского института науки и технологий Анатолий Дымарский и популяризатор науки, сотрудник Института теоретической и экспериментальной физики, сотрудник лаборатории физики высоких энергий МФТИ Дмитрий Трунин.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперты подкаста: Анатолий Дымарский, Дмитрий Трунин
Монтаж Андрея Темнова
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперты подкаста: Анатолий Дымарский, Дмитрий Трунин
Монтаж Андрея Темнова