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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T11:42
https://ria.ru/20200523/1571879293.html
В Кабардино-Балкарии число случаев COVID-19 увеличилось до 2171
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571738172_0:3:2922:1647_1036x0_80_0_0_f0bf12a8d772a95e94f8634f1e70cf56.jpg
РИА Новости

В Кабардино-Балкарии число случаев COVID-19 увеличилось до 2171

11:42 23.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрач в защитном костюме
Врач в защитном костюме
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Врач в защитном костюме. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 23 мая – РИА Новости. Общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Кабардино-Балкарии превысило 2,1 тысячи, за сутки в республике заболели 80 человек, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались девять пациентов с коронавирусом, все - пожилые люди.
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"За сутки выявлено 80 новых случаев заражения COVID-2019, всего зарегистрирован 2171 подтвержденный случай. Выздоровели за сутки 24 человека, всего выздоровевших – 560", - говорится в сообщении.
По данным штаба, в республике в трех госпиталях находятся 425 человек, на амбулаторном лечении – 425 человек, в том числе 49 детей, еще 724 человека, включая 211 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением в регионе 2079 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - Общество
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