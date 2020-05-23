В Кабардино-Балкарии число случаев COVID-19 увеличилось до 2171

НАЛЬЧИК, 23 мая – РИА Новости. Общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Кабардино-Балкарии превысило 2,1 тысячи, за сутки в республике заболели 80 человек, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались девять пациентов с коронавирусом, все - пожилые люди.
"За сутки выявлено 80 новых случаев заражения COVID-2019, всего зарегистрирован 2171 подтвержденный случай. Выздоровели за сутки 24 человека, всего выздоровевших – 560", - говорится в сообщении.
По данным штаба, в республике в трех госпиталях находятся 425 человек, на амбулаторном лечении – 425 человек, в том числе 49 детей, еще 724 человека, включая 211 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением в регионе 2079 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.