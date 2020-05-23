В Якутии заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом

Пациент с врачом в палате для больных коронавирусной инфекцией. Архивное фото

Пациент с врачом в палате для больных коронавирусной инфекцией

ЯКУТСК, 23 мая – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Ситуация с коронавирусом в Якутии резко ухудшилась, за сутки выявлено 100 заболевших, из которых 75 – в столице региона, принимаются меры по усилению ранее принятых ограничительных мер, сообщил на ежедневном брифинге глава республики Айсен Николаев

Как отметил глава региона, в Якутии за сутки выявлено 100 новых случаев коронавируса.

"Наша ситуация, которая была спокойной, стабильной всю последнюю неделю, она резко осложнилась за последние два дня. В первую очередь, за счет города Якутска . Если совсем недавно у нас в Якутске было заболевших по 30-35, вчера у нас – 47 и сегодня 75 новых случаев коронавирусной инфекции…", - сообщил он.

"Это говорит о том, что после 12 мая и после потепления у нас большинство людей почему-то решили, что режим самоограничения для них уже не писан… Резко увеличилось число людей на общественном транспорте, много молодежи на общественных пространствах… Резко выросло число заболевших детей, сегодня 176 детей с коронавирусной инфекцией, это уже 16% от общего числа инфицированных…", - сказал Николаев.

По словам главы региона, оперативный штаб решил усилить ранее принятые меры ограничений в торговых помещениях, общественном транспорте, а также работу органов внутренних дел по контролю режима самоизоляции.

Согласно данным оперштаба, за весь период в Якутии официально зарегистрировано 1177 случаев коронавируса, 503 человека полностью выздоровели, шесть летальных исходов. Десять человек находятся в тяжелом состоянии в Якутске, в том числе один человек на аппарате ИВЛ. 276 человек переносят заболевание бессимптомно и проходят лечение амбулаторно.