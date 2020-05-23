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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T11:39
https://ria.ru/20200523/1571879230.html
В Якутии заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571767388_0:182:3247:2008_1036x0_80_0_0_857ad6c9564dba60d65b7e9af1cdf708.jpg
РИА Новости

В Якутии заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом

11:39 23.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПациент с врачом в палате для больных коронавирусной инфекцией
Пациент с врачом в палате для больных коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Пациент с врачом в палате для больных коронавирусной инфекцией. Архивное фото
ЯКУТСК, 23 мая – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Якутии резко ухудшилась, за сутки выявлено 100 заболевших, из которых 75 – в столице региона, принимаются меры по усилению ранее принятых ограничительных мер, сообщил на ежедневном брифинге глава республики Айсен Николаев.
Как отметил глава региона, в Якутии за сутки выявлено 100 новых случаев коронавируса.
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"Наша ситуация, которая была спокойной, стабильной всю последнюю неделю, она резко осложнилась за последние два дня. В первую очередь, за счет города Якутска. Если совсем недавно у нас в Якутске было заболевших по 30-35, вчера у нас – 47 и сегодня 75 новых случаев коронавирусной инфекции…", - сообщил он.
"Это говорит о том, что после 12 мая и после потепления у нас большинство людей почему-то решили, что режим самоограничения для них уже не писан… Резко увеличилось число людей на общественном транспорте, много молодежи на общественных пространствах… Резко выросло число заболевших детей, сегодня 176 детей с коронавирусной инфекцией, это уже 16% от общего числа инфицированных…", - сказал Николаев.
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По словам главы региона, оперативный штаб решил усилить ранее принятые меры ограничений в торговых помещениях, общественном транспорте, а также работу органов внутренних дел по контролю режима самоизоляции.
Согласно данным оперштаба, за весь период в Якутии официально зарегистрировано 1177 случаев коронавируса, 503 человека полностью выздоровели, шесть летальных исходов. Десять человек находятся в тяжелом состоянии в Якутске, в том числе один человек на аппарате ИВЛ. 276 человек переносят заболевание бессимптомно и проходят лечение амбулаторно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРеспублика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЗдоровье - ОбществоЯкутск
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