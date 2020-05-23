Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T11:57
https://ria.ru/20200523/1571879097.html
"Вести в субботу" не выйдут в эфир из-за заражения сотрудника COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/143212/18/1432121827_70:367:3057:2047_1036x0_80_0_0_c8ef55b6a0088289cbcc7bb0df46da04.jpg
РИА Новости

"Вести в субботу" не выйдут в эфир из-за заражения сотрудника COVID-19

11:36 23.05.2020 (обновлено: 11:57 23.05.2020)
10090
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНьюсрум телеканала "Россия 1" в здании ВГТРК
Ньюсрум телеканала Россия 1 в здании ВГТРК
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Ньюсрум телеканала "Россия 1" в здании ВГТРК. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Программа "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1" не выйдет в эфир 23 мая в связи с инфицированием одного из сотрудников редакции новой коронавирусной инфекцией, сообщил ведущий программы Сергей Брилёв.
Он также сообщил, что все остальные сотрудники сдали тесты, ни у кого вирус не обнаружен.

"Но правила есть правила. Мы обязаны уйти на самоизоляцию. В эту субботу в эфире нас не будет. А нашему заболевшему - наша (и, надеюсь, всех вас) солидарность, сочувствие, поддержка! И, конечно, в фирменное время 20:00 и в эту субботу на канале "Россия" - как всегда "Вести"", - написал Брилёв в Facebook.

Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
26714817
Обсудить 5
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей БрилевРоссия-1 (телеканал)Общество
Популярные комментарии
Всю страну без плохих новостей оставили!
23 мая, 11:40
Михаил Максимов
23800011
Ковид19 сделал то, что никто не мог сделать с пропагандой.
23 мая, 12:47
ВКВладислам Кабаев
2110008
Рекомендуем
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
В полицию сообщили о захвате заложников в банке в центре Москвы
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод
Суд зарегистрировал иск "Роснефти" к РБК на 43 миллиарда рублей
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин пожаловался на "чудовищное" положение артистов
Сотрудник полиции
Основателя "Омбудсмена полиции" заподозрили в распространении порнографии
Медик у машины скорой помощи
В Москве умерли несколько врачей с COVID-19
Женщины с колясками в Грачевском парке
Госдума удвоила пособия на детей
Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на "чудовищное положение" артистов
У здания Государственной думы России в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Заведующая первым кардиологическим отделением городской больницы № 26 Галина Литвинова
В Петербурге заведующая отделением больницы умерла от коронавируса
Хана Кимура
Умерла 22-летняя звезда Netflix
Сотрудники полиции в оцеплении у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
Бывший однокурсник рассказал о мужчине, захватившем заложников в Москве
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза резко ответил на жалобу Пригожина на "чудовищное положение" артистов
Президент США Барак Обама на пресс-конференции в Белом доме
"Мошенничество и фарс". Как "сговор с Кремлем" обернулся против Обамы
Певец Борис Моисеев
"Никого не узнает": критик рассказал о состоянии Бориса Моисеева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В Японии рейтинг правительства Абэ упал до 27%, сообщает СМИ
05:24В Южной Корее за сутки зафиксировали 25 случаев COVID-19
05:22В Бразилии число жертв коронавируса превысило 22 тысячи человек
05:07Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
04:53Эксперт рассказал, какие российские регионы прошли пик COVID-19
04:52СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии
04:47В Мексике число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек
04:44В Аргентине продлили карантин из-за коронавируса до седьмого июня
04:40В Венесуэлу прибыло первое иранское судно с топливом
04:02Источник: кабмин изучает перспективы использования "Морского старта"
03:53Пушков рассказал об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
03:53Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов
03:46Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
03:38Эксперт предсказал "развод" Британии и ЕС с полным разрывом связей
03:29"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
03:20Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
03:14Ученые предрекли экстремальную жару в московском регионе летом
03:09Эксперты рассказали о творчестве Михаила Шолохова
03:00Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли
02:43В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19
Лента новостейМолния