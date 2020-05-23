"Вести в субботу" не выйдут в эфир из-за заражения сотрудника COVID-19

"Но правила есть правила. Мы обязаны уйти на самоизоляцию. В эту субботу в эфире нас не будет. А нашему заболевшему - наша (и, надеюсь, всех вас) солидарность, сочувствие, поддержка! И, конечно, в фирменное время 20:00 и в эту субботу на канале "Россия" - как всегда "Вести"", - написал Брилёв в Facebook.