"Вести в субботу" не выйдут в эфир из-за заражения сотрудника COVID-19

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Программа "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1" не выйдет в эфир 23 мая в связи с инфицированием одного из сотрудников редакции новой коронавирусной инфекцией, сообщил ведущий программы Сергей Брилёв.
Он также сообщил, что все остальные сотрудники сдали тесты, ни у кого вирус не обнаружен.
"Но правила есть правила. Мы обязаны уйти на самоизоляцию. В эту субботу в эфире нас не будет. А нашему заболевшему - наша (и, надеюсь, всех вас) солидарность, сочувствие, поддержка! И, конечно, в фирменное время 20:00 и в эту субботу на канале "Россия" - как всегда "Вести"", - написал Брилёв в Facebook.
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