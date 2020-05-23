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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T13:04
https://ria.ru/20200523/1571879029.html
Посольство упрекнуло США за грант на анализ "российской дезинформации"
https://cdn24.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_199:396:3463:2232_1036x0_80_0_0_ded4ec1660c99bb88d3c0ec2f21a17fa.jpg
РИА Новости

Посольство упрекнуло США за грант на анализ "российской дезинформации"

11:35 23.05.2020 (обновлено: 13:04 23.05.2020)
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне раскритиковало США за выделение гранта на борьбу с "ложными сведениями" о коронавирусе.
Так, бюро по международным связям с общественностью Госдепа США объявило конкурс в 250 тысяч долларов за "разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения".

Внешний враг

Российские дипломаты выразили сожаление, что перед лицом тяжелейшего испытания, когда умирают тысячи граждан, США направляют усилия на поиск внешнего врага.
"На него предполагается возложить вину – полностью или частично – за недоработки собственных властей", — говорится в сообщении в Facebook.
Медицинские работники
17 мая, 13:43Распространение нового коронавируса
Депутат прокомментировал обвинения России в дезинформации по COVID-19
При этом русофобские силы в Вашингтоне игнорируют сигналы, исходящие от их президента Дональда Трампа.
В посольстве напомнили о телефонном разговоре между ним и российским лидером Владимиром Путиным накануне Дня Победы. Президенты отметили важность союзнических отношений, которые связывали два народа в годы Второй мировой войны и позволили победить общего врага.
При этом в рамках исполнения решений президентов, страны обменялись грузами с необходимой помощью.
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Риторический вопрос

В посольстве уверены, что главным объектом расследования будут RT и Sputnik, которые якобы призывали "не мыть руки".
"От коронавируса руки отмыть можно. От русофобии – нельзя. Хотели бы задать риторический вопрос. Не полезнее было бы направить эти 250 тыс.долл. на помощь нуждающимся странам, на спасение чьих-то жизней?" — поинтересовались в посольстве.
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Взаимная помощь

В ходе переговоров 8 мая Путин принял предложение Трампа отправить в Россию около 200 аппаратов ИВЛ, на сумму около 5,6 миллиона долларов. Первая партия вылетела 20 мая. Вторая ожидается 26 мая.
В марте Россия по собственной инициативе отправила в США самолет с медицинской техникой.
Американский президент тогда положительно оценил решение Москвы и подчеркнул, что российская сторона прислала "очень-очень большой самолет". МИД и Госдеп обменялись заверениями в готовности стран при необходимости помогать друг другу.

Обвинения в адрес Москвы

Западные страны уже не в первый раз обвиняют Россию в "дезинформации" относительно COVID-19.
Так, официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью Bild am Sonntag ранее заявлял, что различные "источники из России" якобы способствуют распространению в странах Евросоюзе теорий заговора и дезинформации о коронавирусе. При этом примеров он не приводил.
Здание Министерства иностранных дел РФ
ДополняетсяРаспространение нового коронавируса
МИД назвал обвинения со стороны ЕС в дезинформации по COVID-19 циничными

Вашингтон также обвинял Москву

"Российская дезинформация утверждает, что США или страны Запада — это источник вируса, а также внушает неуверенность по поводу международного реагирования. Подобной тактикой Россия посылает ясный сигнал, что она хочет использовать мировой кризис для продвижения собственной дестабилизирующей повестки дня", — заявлял первый зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон.
При этом он также не уточнил, кто в России, по его мнению, делал подобные утверждения.
Российский МИД, в свою очередь, называл подобные утверждения беспочвенными и недопустимыми.

Статистика по COVID-19

В США, по данным ВОЗ, выявлено более полутора миллионов случаев заражения коронавирусом, свыше 91 тысячи человек умерли.
В России COVID-19 выявили у более чем 335 тысяч человек, более 3,3 тысяч скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Хорошо,что России не надо искать врагов - в кого не ткни,все враги.))))
23 мая, 12:18
Мятные Лапки
33722015
А что в такой ситуации скажут наши доморошенные голоса "оппозиции", ругающие исключительно нашу власть и не замечающие трупы на улицах "земли свободы и равноправия", они же выкормыши программ АНБ и ЦРУ, учившиеся в известных своей гнилостью западных университетах ? или просито разведут руками и отвлекут нас очередной уткой о дачке местного царька, с которым до этого сами и пили и ели ?
23 мая, 12:58
otakuwell
40000013
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