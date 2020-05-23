Посольство упрекнуло США за грант на анализ "российской дезинформации"

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне раскритиковало Посольство России в Вашингтоне раскритиковало США за выделение гранта на борьбу с "ложными сведениями" о коронавирусе.

Так, бюро по международным связям с общественностью Госдепа США объявило конкурс в 250 тысяч долларов за "разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения".

Внешний враг

Российские дипломаты выразили сожаление, что перед лицом тяжелейшего испытания, когда умирают тысячи граждан, США направляют усилия на поиск внешнего врага.

"На него предполагается возложить вину – полностью или частично – за недоработки собственных властей", — говорится в сообщении в Facebook.

При этом русофобские силы в Вашингтоне игнорируют сигналы, исходящие от их президента Дональда Трампа

В посольстве напомнили о телефонном разговоре между ним и российским лидером Владимиром Путиным накануне Дня Победы. Президенты отметили важность союзнических отношений, которые связывали два народа в годы Второй мировой войны и позволили победить общего врага.

При этом в рамках исполнения решений президентов, страны обменялись грузами с необходимой помощью.

Риторический вопрос

В посольстве уверены, что главным объектом расследования будут RT и Sputnik, которые якобы призывали "не мыть руки".

"От коронавируса руки отмыть можно. От русофобии – нельзя. Хотели бы задать риторический вопрос. Не полезнее было бы направить эти 250 тыс.долл. на помощь нуждающимся странам, на спасение чьих-то жизней?" — поинтересовались в посольстве.

Взаимная помощь

В ходе переговоров 8 мая Путин принял предложение Трампа отправить в Россию около 200 аппаратов ИВЛ, на сумму около 5,6 миллиона долларов. Первая партия вылетела 20 мая. Вторая ожидается 26 мая.

В марте Россия по собственной инициативе отправила в США самолет с медицинской техникой.

Американский президент тогда положительно оценил решение Москвы и подчеркнул, что российская сторона прислала "очень-очень большой самолет". МИД и Госдеп обменялись заверениями в готовности стран при необходимости помогать друг другу.

Обвинения в адрес Москвы

Западные страны уже не в первый раз обвиняют Россию в "дезинформации" относительно COVID-19.

Так, официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью Bild am Sonntag ранее заявлял, что различные "источники из России" якобы способствуют распространению в странах Евросоюзе теорий заговора и дезинформации о коронавирусе. При этом примеров он не приводил.

Вашингтон также обвинял Москву

"Российская дезинформация утверждает, что США или страны Запада — это источник вируса, а также внушает неуверенность по поводу международного реагирования. Подобной тактикой Россия посылает ясный сигнал, что она хочет использовать мировой кризис для продвижения собственной дестабилизирующей повестки дня", — заявлял первый зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон.

При этом он также не уточнил, кто в России, по его мнению, делал подобные утверждения.

Российский МИД, в свою очередь, называл подобные утверждения беспочвенными и недопустимыми.

Статистика по COVID-19

В США, по данным ВОЗ, выявлено более полутора миллионов случаев заражения коронавирусом, свыше 91 тысячи человек умерли.

В России COVID-19 выявили у более чем 335 тысяч человек, более 3,3 тысяч скончались.