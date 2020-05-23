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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T11:29
https://ria.ru/20200523/1571878751.html
На Ямале число случаев COVID-19 превысило две тысячи
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570568425_0:320:3070:2047_1036x0_80_0_0_9e42315e18d81c5f0621c2296aa34985.jpg
РИА Новости

На Ямале число случаев COVID-19 превысило две тысячи

11:29 23.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой медицинской помощи . Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе превысило 2 тысячи, две трети заразившихся работают на нефтегазовых промыслах или других производственных объектах, следует из данных окружного оперативного штаба по предупреждению распространения инфекции.
"По состоянию на 23 мая Центром гигиены и эпидемиологии Ямало-Ненецкого автономного округа подтверждено 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией... За весь период в ЯНАО - 2025 случаев COVID-19. Выздоровели от коронавируса 713 человек", - говорится в сообщении.
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Большинство новых случаев в течение всей недели фиксируется в городах и районах, единичные - на месторождениях и производственных объектах, на которые приходится 66% от общего числа заразившихся. По словам заместителя губернатора Ямала, руководителя окружного оперштаба Татьяны Бучковой, в населенных пунктах "идет закономерный процесс", связанный с развитием действующих очагов, в которых заболевают контактные.
"В половине новых случаев инфекция протекает без проявления каких-либо симптомов. Люди проходят лечение амбулаторно в режиме строгой изоляции. В то же время нередки случаи ..., когда COVID-19 выявляется при обращении людей за медицинской помощью с симптомами. Зачастую у таких заболевших диагностируется внебольничная пневмония", - цитирует штаб Бучкову.
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Глава региона Дмитрий Артюхов в пятницу сообщил, что в округе за день выздоровели рекордные 280 человек с подтвержденным ранее коронавирусом, свыше 90% из них являются вахтовыми рабочими из поселка Сабетта.
Как пояснила Бучкова, такая динамика объясняется тем, что в отдельные дни Ямал фиксировал новые случаи сотнями, причем в основном - среди вахтовиков. "Сейчас они, благополучно пройдя 14-дневную изоляцию и дважды получив отрицательные результаты по тестам, считаются здоровыми", - добавила она.
Режим обязательной самоизоляции на Ямале действует до конца мая, при этом Артюхов ранее сообщил, что в округе снимаются запреты, связанные с пребыванием на улице.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Общество
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