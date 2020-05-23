На Ямале число случаев COVID-19 превысило две тысячи

"В половине новых случаев инфекция протекает без проявления каких-либо симптомов. Люди проходят лечение амбулаторно в режиме строгой изоляции. В то же время нередки случаи ..., когда COVID-19 выявляется при обращении людей за медицинской помощью с симптомами. Зачастую у таких заболевших диагностируется внебольничная пневмония", - цитирует штаб Бучкову.