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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T11:47
https://ria.ru/20200523/1571878718.html
В Чечне умер замглавврача республиканской больницы, заболевший COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571879388_0:132:1280:852_1036x0_80_0_0_4978fdbf2e054542ef3b6e88dc025d82.jpg
РИА Новости

В Чечне умер замглавврача республиканской больницы, заболевший COVID-19

11:28 23.05.2020 (обновлено: 11:47 23.05.2020)
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© Фото : Республиканская клиническая больница им. ЭпендиеваЗаместитель главного врача республиканской клинической больницы имени Ш. Эпендиева Соип Солсаев
Заместитель главного врача республиканской клинической больницы имени Ш. Эпендиева Соип Солсаев
© Фото : Республиканская клиническая больница им. Эпендиева
Заместитель главного врача республиканской клинической больницы имени Ш. Эпендиева Соип Солсаев . Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 23 мая – РИА Новости. Заместитель главного врача одной из крупнейших в Чечне больниц - Республиканской клинической больницы имени Ш. Эпендиева - Соип Солсаев скончался после заражения новым типом коронавируса, сообщил спикер республиканского парламента, руководитель оперативного штаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов.
Ранее минздрав региона сообщил, что в Чечне 92 врача заражены коронавирусом, одна 35-летняя медработница скончалась, получив осложнения на фоне беременности.
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"Скончался заместитель главного врача Республиканской клинической больницы, врач-уролог Соип (Солсаев)", - заявил Даудов в прямом эфире в своем аккаунте в Instagram.
По его словам, врач имел всего одно легкое и, несмотря на угрозу жизни и здоровью, до конца остался верен долгу, лечил людей.
"У него, оказывается, было только одно легкое, а, как мы знаем, эта болезнь поражает легкие прежде всего, несмотря на это, он до последнего продолжал лечить людей", - отметил Даудов.
По последним данным, в Чечне зарегистрированы 1046 случаев заражения COVID-19, из них 643 вылечились, 12 человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чеченская республика (Чечня)Здоровье - Общество
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