Путин поручил проработать уплату акциза на топливо при реализации на АЗС

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос уплаты акциза на топливо при реализации его конечным потребителям на АЗС, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ... проработать вопросы и при необходимости принять решения, касающиеся: уплаты акциза на моторное топливо при реализации его конечным потребителям на автозаправочных станциях", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения – 15 июня, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.