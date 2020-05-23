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2020-05-23T11:26
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Путин поручил проработать уплату акциза на топливо при реализации на АЗС
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РИА Новости

Путин поручил проработать уплату акциза на топливо при реализации на АЗС

11:26 23.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос уплаты акциза на топливо при реализации его конечным потребителям на АЗС, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ... проработать вопросы и при необходимости принять решения, касающиеся: уплаты акциза на моторное топливо при реализации его конечным потребителям на автозаправочных станциях", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения – 15 июня, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Михаил МишустинВладимир ПутинЭкономика
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