Путин поручил проработать спецтарифы "Транснефти" и РЖД на срок ОПЕК+

"Правительству РФ проработать вопросы и при необходимости принять решения, касающиеся установления специальных тарифов публичного акционерного общества "Транснефть" и открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на транспортировку нефти и нефтепродуктов на срок действия договоренности об ограничении добычи нефти между государствами, входящими в Организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК), и государствами, не входящими в эту Организацию", - говорится в сообщении.

"Транснефть" 18 мая также сообщила, что ее тарифы занижены и индексируются ниже инфляции. "Транснефть" оказывает услуги в среднем в 2,5 раза дешевле, чем иностранные компании-аналоги. При повышении своего тарифа до рыночного уровня компания могла бы направлять 50-75% чистой прибыли на дивиденды, отмечала "Транснефть".

Также 22 мая замгендиректора РЖД Алексей Шило отметил, что система железнодорожных тарифов изменилась с 2008 года, как и общая экономическая ситуация, в настоящее время есть снижение доли перевозок нефтяных грузов не в пользу РЖД, хотя компания дала ряд скидок для привлечения объемов на сеть и готова дальше увеличивать объемы перевозок, применяя гибкую ценовую политику. Шило подчеркнул, что если тарифы РЖД должны быть на уровне 2008 года, то тогда нужно подумать о том, что и другие макроэкономические условия тоже нужно привести в соответствие с ними.