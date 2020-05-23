Путин поручил проработать спецтарифы "Транснефти" и РЖД на срок ОПЕК+

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в срок до 15 июня проработать вопрос установления специальных тарифов на услуги "Транснефти" и РЖД по транспортировке нефти и нефтепродуктов на срок действия соглашения ОПЕК+, говорится в перечне поручений президента по итогам совещания по вопросам развития энергетики.
"Правительству РФ проработать вопросы и при необходимости принять решения, касающиеся установления специальных тарифов публичного акционерного общества "Транснефть" и открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на транспортировку нефти и нефтепродуктов на срок действия договоренности об ограничении добычи нефти между государствами, входящими в Организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК), и государствами, не входящими в эту Организацию", - говорится в сообщении.
Срок поручений - 15 июня 2020 года.
Глава "Роснефти" Игорь Сечин 12 мая в ходе рабочей встречи попросил Путина обсудить вопрос приведения тарифов транспортных монополий в соответствие с текущими ценами на нефть. По словам Сечина, если в 2008 году стоимость нефти в рублях составляла порядка 1100 рублей, то сейчас - 1200, но при этом тариф на прокачку раньше был 822 рубля за тонну, а сегодня – 2100 рублей. В настоящее время, по словам главы "Роснефти", 32% конечной стоимости нефти составляют расходы на транспорт. Путин пообещал обсудить этот вопрос.
В свою очередь пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин 13 мая заявил, что доля расходов "Роснефти" на транспортировку нефти сейчас составляет 13,4% от ее стоимости, и есть тенденция к снижению этого показателя. Кроме того, по словам Демина, средний тариф на транспортировку нефти для "Роснефти" по системе магистральных нефтепроводов сейчас составляет 1719,84 рубля за тонну. Он подчеркнул, что минимальные цены на внутрироссийские и экспортные поставки нефти в течение этого года не были ниже 6957 рублей на тонну и 8925 рублей на тонну соответственно.
Представитель "Роснефти" в ответ на это сказал, что "любой комментарий в отношении вопроса, по которому дано поручение президента, представляется излишним и некорректным".
"Транснефть" 18 мая также сообщила, что ее тарифы занижены и индексируются ниже инфляции. "Транснефть" оказывает услуги в среднем в 2,5 раза дешевле, чем иностранные компании-аналоги. При повышении своего тарифа до рыночного уровня компания могла бы направлять 50-75% чистой прибыли на дивиденды, отмечала "Транснефть".
Также 22 мая замгендиректора РЖД Алексей Шило отметил, что система железнодорожных тарифов изменилась с 2008 года, как и общая экономическая ситуация, в настоящее время есть снижение доли перевозок нефтяных грузов не в пользу РЖД, хотя компания дала ряд скидок для привлечения объемов на сеть и готова дальше увеличивать объемы перевозок, применяя гибкую ценовую политику. Шило подчеркнул, что если тарифы РЖД должны быть на уровне 2008 года, то тогда нужно подумать о том, что и другие макроэкономические условия тоже нужно привести в соответствие с ними.
С начала мая вступило в силу новое соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ на фоне пандемии коронавируса, снижения цен на нефть и падения спроса на нефть с более чем 100 миллионов баррелей в сутки до 70-80 миллионов баррелей в сутки. Альянс договорился о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета для сокращения взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.