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Путин поручил контролировать снижение риска COVID-19 у вахтовиков ТЭК
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РИА Новости

Путин поручил контролировать снижение риска COVID-19 у вахтовиков ТЭК

11:21 23.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил усилить контроль за работой по снижению риска заражения коронавирусом среди вахтовиков, работающих в ТЭК, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ обеспечить усиление контроля за организацией деятельности, направленной на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на функционирующих вахтовым методом производственных объектах предприятий топливно-энергетического комплекса", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения – 15 июня, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Михаил МишустинВладимир ПутинПолитика
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