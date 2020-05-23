Путин поручил контролировать снижение риска COVID-19 у вахтовиков ТЭК

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил усилить контроль за работой по снижению риска заражения коронавирусом среди вахтовиков, работающих в ТЭК, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ обеспечить усиление контроля за организацией деятельности, направленной на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на функционирующих вахтовым методом производственных объектах предприятий топливно-энергетического комплекса", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения – 15 июня, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.