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Путин поручил не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти
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РИА Новости

Путин поручил не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти

11:18 23.05.2020 (обновлено: 13:05 23.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от показателей на срок действия соглашения ОПЕК+, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству РФ обеспечить неприменение санкций за отклонение уровня добычи нефти от показателей, установленных в технологических схемах разработки месторождений углеводородного сырья, на срок действия договоренности об ограничении добычи нефти между государствами, входящими в Организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК), и государствами, не входящими в эту Организацию", - говорится в сообщении.
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Согласно текущему законодательству, проектные уровни добычи нефти и газа на месторождении фиксируются в техническом проекте, согласованном пользователем недр с комиссией при Федеральном агентстве по недропользованию. При этом допускаются отклонения фактической годовой добычи от проектной. Например, при проектном уровне нефтедобычи по месторождению в 1-5 миллионов тонн отклонение от плана может составлять до 20%, при уровне в 5-10 миллионов тонн - до 15%.
ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.
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Ряд российских компаний уже заявили о своих усилиях для выполнения сделки. "Роснефть" в рамках ОПЕК+ планирует ограничивать дебит скважин без их консервации, а "Татнефть" остановит почти 40% эксплуатационного фонда скважин. "Русснефть" на этой неделе заявила, что к середине мая исполнила свои обязательства по ОПЕК+, изменив структуру добычи и остановив скважины Западно-Сибирских, Сибирских активов и Поволжья.
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РуссНефтьТатнефтьСаудовская АравияОПЕКВладимир ПутинЭкономика
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