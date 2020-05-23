Путин поручил не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти

"Правительству РФ обеспечить неприменение санкций за отклонение уровня добычи нефти от показателей, установленных в технологических схемах разработки месторождений углеводородного сырья, на срок действия договоренности об ограничении добычи нефти между государствами, входящими в Организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК), и государствами, не входящими в эту Организацию", - говорится в сообщении.

Согласно текущему законодательству, проектные уровни добычи нефти и газа на месторождении фиксируются в техническом проекте, согласованном пользователем недр с комиссией при Федеральном агентстве по недропользованию. При этом допускаются отклонения фактической годовой добычи от проектной. Например, при проектном уровне нефтедобычи по месторождению в 1-5 миллионов тонн отклонение от плана может составлять до 20%, при уровне в 5-10 миллионов тонн - до 15%.