В Эстонии число случаев COVID-19 увеличилось до 1821

"Вирус COVID-19 диагностировали у 1821 жителя Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 75 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 37 пациентов, из них один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 64 человека", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.