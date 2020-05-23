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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T11:18
https://ria.ru/20200523/1571878442.html
В Эстонии число случаев COVID-19 увеличилось до 1821
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511387_0:169:3072:1897_1036x0_80_0_0_337cc02ee800b142196dc634aebc4dde.jpg
РИА Новости

В Эстонии число случаев COVID-19 увеличилось до 1821

11:18 23.05.2020
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкПолицейский в защитной маске на улице Таллина
Полицейский в защитной маске на улице Таллина
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
Полицейский в защитной маске на улице Таллина
ХЕЛЬСИНКИ, 23 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на 14, достигнув 1821, сообщил в субботу республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1821 жителя Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 75 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 37 пациентов, из них один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 64 человека", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
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Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления будут вводиться постепенно в несколько этапов, сообщило ранее правительство республики.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЭстонияВ мире
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