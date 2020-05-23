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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T12:29
https://ria.ru/20200523/1571878335.html
В Иране планируют открыть музеи и святыни для посетителей
https://cdn21.img.ria.ru/images/152601/39/1526013927_0:447:2846:2048_1036x0_80_0_0_768dec1d141e312d1e21ddb8b15c3392.jpg
РИА Новости

В Иране планируют открыть музеи и святыни для посетителей

11:15 23.05.2020 (обновлено: 12:29 23.05.2020)
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкМечеть Шах Абдул-Азим в городе Рей в пригороде Тегерана
Мечеть Шах Абдул-Азим в городе Рей в пригороде Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
Мечеть Шах Абдул-Азим в городе Рей в пригороде Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 23 мая – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани сообщил о намерении открыть музеи в стране, а также ранее закрытые из-за распространения коронавирусной инфекции ключевые для шиитов религиозные места.
"Святилища будут открываться после праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам - ред.), что касается открытия всех мечетей в стране и ограничения на деятельность и работу (торговых) пассажей, то вопрос будет рассматриваться и дополняться в течение текущей недели, а решение на этот счет будет принято в ходе субботнего заседания (30 мая)", - говорится в заявлении Роухани, опубликованном на его сайте.
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В середине марта власти Ирана из-за коронавируса решили временно закрыть ряд ключевых религиозных точек, в их числе - мавзолей Имама Резы в Мешхеде, мечеть Шах Абдул-Азим в Тегеране, мавзолей Фатимы Масуме в Куме, а также мечеть Джамкаран в провинции Кум.
Кроме того, как отметил президент, с завтрашнего дня с соблюдением медицинских предписаний планируется начать открытие музеев и исторических достопримечательностей. В то же время ранее министр культурного наследия, туризма и ручных промыслов Али Аскар Мунесан сообщил о подготовке достопримечательностей к приему посетителей в дни религиозного праздника.
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Он также коснулся данных по смертности от коронавируса в Иране, заявив, что 88% всех погибших имели сопутствующие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые проблемы или сахарный диабет.
На данный момент в Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, выявлены более 131,5 тысячи случаев заражения, из них 7,3 тысячи со смертельным исходом. При этом выздоровели 102,3 тысячи человек.
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Прежде в Иране были открыты мечети в "белых" районах страны - менее опасных с точки зрения распространения коронавируса. Кроме того, открылись многие лавки и магазины, продающие товары не первой необходимости, вновь появились уличные развалы, но по-прежнему не проводятся массовые спортивные и культурные мероприятия, закрыты рестораны и кафе, которые переориентировались на доставку заказов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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