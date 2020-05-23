В Иране планируют открыть музеи и святыни для посетителей

ТЕГЕРАН, 23 мая – РИА Новости. Президент Президент Ирана Хасан Роухани сообщил о намерении открыть музеи в стране, а также ранее закрытые из-за распространения коронавирусной инфекции ключевые для шиитов религиозные места.

"Святилища будут открываться после праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам - ред.), что касается открытия всех мечетей в стране и ограничения на деятельность и работу (торговых) пассажей, то вопрос будет рассматриваться и дополняться в течение текущей недели, а решение на этот счет будет принято в ходе субботнего заседания (30 мая)", - говорится в заявлении Роухани, опубликованном на его сайте.

В середине марта власти Ирана из-за коронавируса решили временно закрыть ряд ключевых религиозных точек, в их числе - мавзолей Имама Резы в Мешхеде , мечеть Шах Абдул-Азим в Тегеране , мавзолей Фатимы Масуме в Куме, а также мечеть Джамкаран в провинции Кум

Кроме того, как отметил президент, с завтрашнего дня с соблюдением медицинских предписаний планируется начать открытие музеев и исторических достопримечательностей. В то же время ранее министр культурного наследия, туризма и ручных промыслов Али Аскар Мунесан сообщил о подготовке достопримечательностей к приему посетителей в дни религиозного праздника.

Он также коснулся данных по смертности от коронавируса в Иране, заявив, что 88% всех погибших имели сопутствующие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые проблемы или сахарный диабет.

На данный момент в Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, выявлены более 131,5 тысячи случаев заражения, из них 7,3 тысячи со смертельным исходом. При этом выздоровели 102,3 тысячи человек.

Прежде в Иране были открыты мечети в "белых" районах страны - менее опасных с точки зрения распространения коронавируса. Кроме того, открылись многие лавки и магазины, продающие товары не первой необходимости, вновь появились уличные развалы, но по-прежнему не проводятся массовые спортивные и культурные мероприятия, закрыты рестораны и кафе, которые переориентировались на доставку заказов.