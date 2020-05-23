Путин поручил установить вычет по акцизу на этан и суг

Тогда обсуждалось введение налоговых вычетов в 9 тысяч рублей на тонну этана с начала 2022 года, а для СУГа - увеличение обратного акциза с 4,5 тысячи рублей за тонну с января 2022 года до 7,5 тысячи с января 2026 года. Льготы при этом смогли бы получить только новые предприятия или те, кто инвестирует в существующие мощности свыше 65 миллиардов рублей. Компенсировать же обратный акциз на СУГ предполагалось за счет введения НДПИ на попутный нефтяной газ (ПНГ), и именно эта идея продолжила вызывать споры.