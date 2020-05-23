Путин поручил установить вычет по акцизу на этан и суг

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил установить вычет по акцизу на этан и сжиженный углеводородный газ в зависимости от объема инвестиций в нефтегазохимические мощности, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации обеспечить ... установление вычета по акцизу ("обратного акциза") на этан и сжиженный углеводородный газ в размере, определяемом в зависимости от объема инвестиций в нефтегазохимические мощности", - говорится в сообщении.
Срок выполнения поручения – 15 июня, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Вопрос о введении обратного акциза на этан и СУГ обсуждается с 2018 года, однако ведомства до сих пор не могут прийти по нему к общему знаменателю. Так, в феврале РБК сообщило, что вице-премьер РФ Юрий Борисов одобрил пакет мер стимулирования нефтехимии, который предполагает разработку соответствующего законопроекта.
Тогда обсуждалось введение налоговых вычетов в 9 тысяч рублей на тонну этана с начала 2022 года, а для СУГа - увеличение обратного акциза с 4,5 тысячи рублей за тонну с января 2022 года до 7,5 тысячи с января 2026 года. Льготы при этом смогли бы получить только новые предприятия или те, кто инвестирует в существующие мощности свыше 65 миллиардов рублей. Компенсировать же обратный акциз на СУГ предполагалось за счет введения НДПИ на попутный нефтяной газ (ПНГ), и именно эта идея продолжила вызывать споры.
Позднее Минфин разработал новый вариант предоставления обратного акциза на СУГ, установив его на уровне 4,5 тысячи рублей за тонну без компенсации выпадающих доходов бюджета РФ введением НДПИ на ПНГ. Но крупнейший производитель нефтегазохимии РФ "Сибур" говорил, что эта идея не устраняет сложившегося в отрасли неравенства по условиям переработки различного нефтехимического сырья.