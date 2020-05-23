В Тверской области две трети пациентов выздоровели от COVID-19

ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Число выздоровевших после коронавируса в Тверской области достигло 868 из 1273 заболевших пациентов, количество летальных случаев выросло до 15, сообщает областное правительство.
За сутки в Тверской области подтвержден 31 новый случай заражения COVID-19.
"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1273 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 112 человек. Всего 868 заболевших выздоровели и выписаны из больниц", - говорится в сообщении.
Днем ранее в регионе были зарегистрированы 14 летальных случаев пациентов с COVID-19.
"Пятнадцать человек с подтвержденным коронавирусом скончались (с начала эпидемии - ред.), все они имели сопутствующие хронические заболевания", - информируют в субботу областные власти.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф