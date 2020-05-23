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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T11:11
https://ria.ru/20200523/1571878153.html
В Тверской области две трети пациентов выздоровели от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569246380_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_ad3c56caf8220c0c1c241e16462e4a49.jpg
РИА Новости

В Тверской области две трети пациентов выздоровели от COVID-19

11:11 23.05.2020
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© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПустая больничная палата
Пустая больничная палата
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Пустая больничная палата. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Число выздоровевших после коронавируса в Тверской области достигло 868 из 1273 заболевших пациентов, количество летальных случаев выросло до 15, сообщает областное правительство.
За сутки в Тверской области подтвержден 31 новый случай заражения COVID-19.
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"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1273 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 112 человек. Всего 868 заболевших выздоровели и выписаны из больниц", - говорится в сообщении.
Днем ранее в регионе были зарегистрированы 14 летальных случаев пациентов с COVID-19.
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"Пятнадцать человек с подтвержденным коронавирусом скончались (с начала эпидемии - ред.), все они имели сопутствующие хронические заболевания", - информируют в субботу областные власти.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗТверская областьОбщество
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