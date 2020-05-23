Выживший при крушении самолета в Пакистане рассказал о криках на борту

Сотрудники специальных служб извлекают тела погибших на месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи

Сотрудники специальных служб извлекают тела погибших на месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Мухаммад Зубаир, один из двух человек, выживших при крушении самолета Airbus A-320 в Мухаммад Зубаир, один из двух человек, выживших при крушении самолета Airbus A-320 в Карачи , рассказал о своем спасении местному телеканалу Geo News

По его словам, после неудачной попытки пилота посадить самолет пассажиры начали молиться. Никто не знал, что самолет упадет, добавил Зубаир. После того как пилот вновь заявил о посадке, примерно через 10-25 минут, самолет упал и Зубаир потерял сознание. Когда он очнулся, "везде был дым и крики со всех сторон".

"Огонь — это все, что я мог видеть. Людей я не видел, только слышал их крики, — сказал собеседник телеканала. — Я отстегнул ремень безопасности и увидел просвет, я пошел по направлению к свету". Ему пришлось спрыгнуть примерно с трехметровой высоты.

Зубаира доставили в больницу. Сейчас, по его словам, он чувствует себя хорошо, но на руках и ногах у него есть ожоги. Второй человек, выживший в аварии, президент Банка Пенджаба Зафар Масуд, получил при крушении несколько переломов.

Самолет "Пакистанских международных авиалиний", летевший в Лахор, потерпел крушение при заходе на посадку в международный аэропорт Карачи. На борту был 91 пассажир и восемь членов экипажа, 97 человек погибли. На месте крушения продолжается спасательно-поисковая операция.