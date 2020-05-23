В московском центре "Вороновское" лечатся более 220 пациентов с COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 23 мая состоит на лечении 222 пациента. Из них с диагнозом пневмония – 222, подтверждённых с COVID – 222, с кислородной поддержкой – 157, на ИВЛ – 19", - написал главврач в Facebook.