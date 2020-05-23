В московском центре "Вороновское" лечатся более 220 пациентов с COVID-19

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Более 220 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 23 мая состоит на лечении 222 пациента. Из них с диагнозом пневмония – 222, подтверждённых с COVID – 222, с кислородной поддержкой – 157, на ИВЛ – 19", - написал главврач в Facebook.
Он добавил что за сутки поступили 13 пациентов, выписались 29 пациентов.
"Вчера умерли три женщины в возрасте 88, 92 и 95 лет с положительным COVID-19", - написал Переходов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф