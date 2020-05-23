В Ростовской области за сутки выявили 353 случая заражения коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мая - РИА Новости. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Ростовской области за сутки вырос на 0,34 и составил 1,7, сообщает правительство региона.
По данным областного Роспотребнадзора на 23 мая, число заболевших коронавирусом в регионе составило 3417 человек, из них 353 были выявлены за последние сутки. Показатель заболевших на 100 тысяч населения составил 81,3.
"Коэффициент распространения инфекции составляет 1,7", - говорится в сообщении. По данным на пятницу, он составлял 1,36.
Наибольший прирост больных за сутки - 248 человек - был зафиксирован в Сальском районе, где в психоневрологическом интернате произошла вспышка заболеваемости.
За весь период эпидемии выздоровели 1,2 тысячи человек, умерли - 34. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находится 24 человека.
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