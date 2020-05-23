В Ростовской области за сутки выявили 353 случая заражения коронавирусом

"Коэффициент распространения инфекции составляет 1,7", - говорится в сообщении. По данным на пятницу, он составлял 1,36.

За весь период эпидемии выздоровели 1,2 тысячи человек, умерли - 34. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находится 24 человека.