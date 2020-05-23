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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T13:41
https://ria.ru/20200523/1571877910.html
В Ростовской области за сутки выявили 353 случая заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570568425_0:320:3070:2047_1036x0_80_0_0_9e42315e18d81c5f0621c2296aa34985.jpg
РИА Новости

В Ростовской области за сутки выявили 353 случая заражения коронавирусом

11:03 23.05.2020 (обновлено: 13:41 23.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мая - РИА Новости. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Ростовской области за сутки вырос на 0,34 и составил 1,7, сообщает правительство региона.
По данным областного Роспотребнадзора на 23 мая, число заболевших коронавирусом в регионе составило 3417 человек, из них 353 были выявлены за последние сутки. Показатель заболевших на 100 тысяч населения составил 81,3.
Кабинет компьютерной томографии в медицинском центре Министерства обороны РФ для пациентов с COVID-19 в Ростове-на-Дону.
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"Коэффициент распространения инфекции составляет 1,7", - говорится в сообщении. По данным на пятницу, он составлял 1,36.
Наибольший прирост больных за сутки - 248 человек - был зафиксирован в Сальском районе, где в психоневрологическом интернате произошла вспышка заболеваемости.
За весь период эпидемии выздоровели 1,2 тысячи человек, умерли - 34. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находится 24 человека.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ростовская областьОбщество
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