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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T10:55
https://ria.ru/20200523/1571877632.html
В Подмосковье умерли еще 12 больных COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570710690_0:18:3341:1897_1036x0_80_0_0_80526f0db6a4db4b9b092b30ded30c77.jpg
РИА Новости

В Подмосковье умерли еще 12 больных COVID-19

10:55 23.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповАвтомобиль скорой помощи у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках
Автомобиль скорой помощи у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Автомобиль скорой помощи у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ещё 12 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число умерших возросло до 324, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Накануне сообщалось о 312 скончавшихся.
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"Всего в Московской области зафиксировано 32 653 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 324 заболевших", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)
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