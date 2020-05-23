В Подмосковье умерли еще 12 больных COVID-19

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ещё 12 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число умерших возросло до 324, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Накануне сообщалось о 312 скончавшихся.
"Всего в Московской области зафиксировано 32 653 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 324 заболевших", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.