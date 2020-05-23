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2020-05-23T10:50
https://ria.ru/20200523/1571877461.html
Правительство одобрило распределение средств на выплаты медикам
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РИА Новости

Правительство одобрило распределение средств на выплаты медикам

10:50 23.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновДом правительства Российской Федерации
Дом правительства Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Дом правительства Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило распределение средств на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, которые оказывают медпомощь больным коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте кабмина.
Так, было выделено 41,8 миллиарда рублей, из которых более 10 миллиардов были распределены для 85 субъектов РФ. Нераспределенный резерв составил 31,7 миллиарда рублей. В связи со сформировавшейся потребностью из нераспределенного резерва на предоставление стимулирующих выплат было выделено 9,3 миллиарда рублей.
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Отмечается, что проектом распоряжения предлагается распределить оставшийся нераспределенный резерв.
"Одобрить распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ за счёт бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция", - говорится в сообщении.
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