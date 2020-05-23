Правительство одобрило распределение средств на выплаты медикам

Так, было выделено 41,8 миллиарда рублей, из которых более 10 миллиардов были распределены для 85 субъектов РФ. Нераспределенный резерв составил 31,7 миллиарда рублей. В связи со сформировавшейся потребностью из нераспределенного резерва на предоставление стимулирующих выплат было выделено 9,3 миллиарда рублей.