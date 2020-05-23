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В России продлили трудовые патенты мигрантам
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РИА Новости

В России продлили трудовые патенты мигрантам

10:48 23.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновПешеходы на Патриаршем мосту в Москве
Пешеходы на Патриаршем мосту в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Пешеходы на Патриаршем мосту в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Трудовые патенты для работающих в РФ иностранных граждан, срок действия которых закончился после 15 марта, автоматически продлеваются на 93 дня, сообщается на сайте МВД России.
"В случае окончания срока действия патента в период с 15 марта по 15 июня 2020 года, он автоматически продлевается на 93 дня. Производить какие-либо оплаты для продления срока действия патента не требуется. Требования работодателей об уплате иностранными гражданами авансового платежа являются необоснованными", - говорится в сообщении ведомства.
Добавляется, что иностранцы без патента могут работать в этот период без его оформления.
Главный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
12 мая, 17:29Религия и мировоззрение
В мусульманской общине РФ призвали выдавать мигрантам продуктовые наборы
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РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
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