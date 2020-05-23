В России продлили трудовые патенты мигрантам

"В случае окончания срока действия патента в период с 15 марта по 15 июня 2020 года, он автоматически продлевается на 93 дня. Производить какие-либо оплаты для продления срока действия патента не требуется. Требования работодателей об уплате иностранными гражданами авансового платежа являются необоснованными", - говорится в сообщении ведомства.