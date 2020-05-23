В Филатовской больнице лечатся 724 пациента с COVID-19

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Свыше 720 пациентов, в том числе 57 беременных и родивших женщин, лечатся в Филатовской больнице в Москве от коронавирусной инфекции, сообщил главврач больницы Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 23.05.20. Всего на лечении: 1145. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1088, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 724, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 57. В ОРИТ: 138. На ИВЛ: 57", - написал Вечорко в Facebook.
Он добавил, что за сутки выписано 162 человека, поступило - 117.
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