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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T10:48
https://ria.ru/20200523/1571877361.html
В Филатовской больнице лечатся 724 пациента с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571785647_0:115:3095:1856_1036x0_80_0_0_1793dc3815b001b959019916c20a8472.jpg
РИА Новости

В Филатовской больнице лечатся 724 пациента с COVID-19

10:48 23.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Свыше 720 пациентов, в том числе 57 беременных и родивших женщин, лечатся в Филатовской больнице в Москве от коронавирусной инфекции, сообщил главврач больницы Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 23.05.20. Всего на лечении: 1145. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1088, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 724, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 57. В ОРИТ: 138. На ИВЛ: 57", - написал Вечорко в Facebook.
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