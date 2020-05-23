Глава Росмолодежи назвал пандемию первым серьезным вызовом для молодежи

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пандемия коронавируса - первый серьёзный вызов, новая реальность для молодого поколения, которое не помнит политических кризисов начала 1990-х годов, заявил руководитель Росмолодежи Александр Бугаев.
"Понятно, что все события, связанные с коронавирусом,… нас всех заставляют очень сильно меняться. Меняемся мы, меняются наши форматы, подходы. Но самое главное, что любые кризисы заканчиваются. Закончится и этот... И нам важно во время этих кризисных ситуаций себя не потерять. Потому что молодежь, конечно, особенно молодое поколение, которое не помнит начала 1990-х, когда случились кризисы другого формата, политического, для них это такая новая реальность... Конечно, это серьёзный вызов", - сказал Бугаев на открытии молодежного онлайн-форума "Zавтра".
Глава Росмолодежи подчеркнул, что в связи с пандемией коронавируса выпадаешь из привычной жизни, меняется формат обучения, общения с друзьями.
Онлайн-форум "Zавтра" – цифровое пространство для обмена опытом, обучения и работы вместе с единомышленниками. Мероприятие организовано при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, АНО "Россия – страна возможностей", Мастерской управления "Сенеж".
К участию в форуме "Zавтра" были приглашены молодые люди от 14 до 30 лет, желающие усилить свои навыки и достижения по восьми образовательным направлениям, в том числе, посвященным личностному развитию и отношениям с окружающими, здоровью и духовному росту, творчеству, построению карьеры и грамотному распределению финансов. Программу форума формируют представители молодежи, выпускники форумной кампании 2019 года.
Участники пообщаются с известными спикерами и VIP-гостями, блогерами и ведущими, успешными предпринимателями и лидерами молодежной политики РФ.
Форум продлится до 24 мая.
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