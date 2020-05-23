Глава Росмолодежи назвал пандемию первым серьезным вызовом для молодежи

"Понятно, что все события, связанные с коронавирусом,… нас всех заставляют очень сильно меняться. Меняемся мы, меняются наши форматы, подходы. Но самое главное, что любые кризисы заканчиваются. Закончится и этот... И нам важно во время этих кризисных ситуаций себя не потерять. Потому что молодежь, конечно, особенно молодое поколение, которое не помнит начала 1990-х, когда случились кризисы другого формата, политического, для них это такая новая реальность... Конечно, это серьёзный вызов", - сказал Бугаев на открытии молодежного онлайн-форума "Zавтра".