В Крыму пять пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Пять инфицированных коронавирусом в Крыму находятся в тяжелом состоянии, сообщила вице-премьер правительства Крыма – министр труда и социальной защиты Елена Романовская.

По последним данным, в республике зарегистрировано 326 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 152 человека.

"У нас 167 человек продолжают лечение. К сожалению, из них на сегодня пять пациентов находятся в тяжелом состоянии. Четыре из них в Симферопольской городской больнице, один – в Евпаторийской городской больнице", - сказала Романовская на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Кроме того, по ее словам, под медицинским наблюдением находится 1997 человек, из них на дому - 1060 человек, в стационарах - 279, в обсерваторах – 658 человек.