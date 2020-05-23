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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T10:43
https://ria.ru/20200523/1571877242.html
В Крыму пять пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571822813_0:0:3196:1799_1036x0_80_0_0_1a921495dd56eba1644aef9c51553200.jpg
РИА Новости

В Крыму пять пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

10:43 23.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник возле кровати пациента с COVID-19
Медицинский работник возле кровати пациента с COVID-19
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник возле кровати пациента с COVID-19. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Пять инфицированных коронавирусом в Крыму находятся в тяжелом состоянии, сообщила вице-премьер правительства Крыма – министр труда и социальной защиты Елена Романовская.
По последним данным, в республике зарегистрировано 326 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 152 человека.
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"У нас 167 человек продолжают лечение. К сожалению, из них на сегодня пять пациентов находятся в тяжелом состоянии. Четыре из них в Симферопольской городской больнице, один – в Евпаторийской городской больнице", - сказала Романовская на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Кроме того, по ее словам, под медицинским наблюдением находится 1997 человек, из них на дому - 1060 человек, в стационарах - 279, в обсерваторах – 658 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРеспублика Крым
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