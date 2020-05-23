В России за сутки коронавирус выявили у 9434 человек

Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 9434 новых случая заражения коронавирусом, умерли 139 человек, выписались из больниц 8111, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

При этом у 3966 человек (42 процента) нет клинических проявлений.

Новые случаи зарегистрировали в 84 регионах. Больше их в Москве — 3190. В Подмосковье выявили 846 случаев, в Санкт-Петербурге — 363, в Ростовской области — 353, в Нижегородской — 211, в Свердловской — 171, в Красноярском крае — 148, в Дагестане — 127.

Общее число заразившихся с начала эпидемии выросло до 335 882 человек. Умерли за все время 3388 пациентов, вылечились и выписаны из больниц — 107 936.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , насчитывается почти пять миллионов инфицированных, 327 тысяч из них умерли.

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса , на первом месте по числу заразившихся остаются США — более полутора миллионов человек. На второе место вышла Бразилия, которая обогнала Россию. Соединенные Штаты лидируют и по числу жертв — 96 тысяч человек, далее следуют Великобритания, Италия, Франция и Испания.

Накануне президент Владимир Путин отметил, что ситуация с коронавирусом в России в целом стабилизируется, хотя динамика пока неустойчивая. При этом он предупредил, что в конце октября или ноябре может последовать вторая волна заболеваемости.

В Москве и многих других регионах продлили режим всеобщей самоизоляции. Жители столицы, помимо этого, могут передвигаться на транспорте только по электронным пропускам, а в общественных местах, в том числе в магазинах и на работе, их обязали носить медицинские маски и перчатки.