В России за сутки коронавирус выявили у 9434 человек

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 9434 новых случая заражения коронавирусом, умерли 139 человек, выписались из больниц 8111, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
При этом у 3966 человек (42 процента) нет клинических проявлений.
Новые случаи зарегистрировали в 84 регионах. Больше их в Москве — 3190. В Подмосковье выявили 846 случаев, в Санкт-Петербурге — 363, в Ростовской области — 353, в Нижегородской — 211, в Свердловской — 171, в Красноярском крае — 148, в Дагестане — 127.
Общее число заразившихся с начала эпидемии выросло до 335 882 человек. Умерли за все время 3388 пациентов, вылечились и выписаны из больниц — 107 936.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, насчитывается почти пять миллионов инфицированных, 327 тысяч из них умерли.
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, на первом месте по числу заразившихся остаются США — более полутора миллионов человек. На второе место вышла Бразилия, которая обогнала Россию. Соединенные Штаты лидируют и по числу жертв — 96 тысяч человек, далее следуют Великобритания, Италия, Франция и Испания.
Накануне президент Владимир Путин отметил, что ситуация с коронавирусом в России в целом стабилизируется, хотя динамика пока неустойчивая. При этом он предупредил, что в конце октября или ноябре может последовать вторая волна заболеваемости.
В Москве и многих других регионах продлили режим всеобщей самоизоляции. Жители столицы, помимо этого, могут передвигаться на транспорте только по электронным пропускам, а в общественных местах, в том числе в магазинах и на работе, их обязали носить медицинские маски и перчатки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.