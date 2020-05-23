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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T13:09
https://ria.ru/20200523/1571877012.html
В России за сутки коронавирус выявили у 9434 человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571876546_0:262:3072:1990_1036x0_80_0_0_d507027f68f94b6e92e8e3be9954fa55.jpg
РИА Новости

В России за сутки коронавирус выявили у 9434 человек

10:37 23.05.2020 (обновлено: 13:09 23.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 9434 новых случая заражения коронавирусом, умерли 139 человек, выписались из больниц 8111, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
При этом у 3966 человек (42 процента) нет клинических проявлений.
Новые случаи зарегистрировали в 84 регионах. Больше их в Москве — 3190. В Подмосковье выявили 846 случаев, в Санкт-Петербурге — 363, в Ростовской области — 353, в Нижегородской — 211, в Свердловской — 171, в Красноярском крае — 148, в Дагестане — 127.
Общее число заразившихся с начала эпидемии выросло до 335 882 человек. Умерли за все время 3388 пациентов, вылечились и выписаны из больниц — 107 936.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
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Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, насчитывается почти пять миллионов инфицированных, 327 тысяч из них умерли.
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, на первом месте по числу заразившихся остаются США — более полутора миллионов человек. На второе место вышла Бразилия, которая обогнала Россию. Соединенные Штаты лидируют и по числу жертв — 96 тысяч человек, далее следуют Великобритания, Италия, Франция и Испания.
Накануне президент Владимир Путин отметил, что ситуация с коронавирусом в России в целом стабилизируется, хотя динамика пока неустойчивая. При этом он предупредил, что в конце октября или ноябре может последовать вторая волна заболеваемости.
В Москве и многих других регионах продлили режим всеобщей самоизоляции. Жители столицы, помимо этого, могут передвигаться на транспорте только по электронным пропускам, а в общественных местах, в том числе в магазинах и на работе, их обязали носить медицинские маски и перчатки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаРоссияЗдоровье - Общество
Популярные комментарии
Да не маразм это, поймите! Это катастрофа, которой не было на Земле с 1919 года! Тогда погибло 40 миллионов человек - больше, чем на всех фронтах Первой Мировой. Но тогда дети рождались быстрее, человечество быстро восстановилось. Сейчас женщины очень мало рожают, поэтому правительства всех стран мира судорожно пытаются сохранить как можно больше жизней.
23 мая, 12:16
Руслан Тлеуж
9211615
Во время чумы паникеры и вот такие неверящие пиры устраивали. Чем для них это закончилось всем известно. Некоторые сегодня, как ни странно, готовы это опыт повторять. Опыт Нью Йорка их ничему не учит, упорно хотят на себе испытать. Может для желающих какие нибудь зоны создать, чтобы они туда приезжали, получали удовольствие, не подвергая опасности окружающих.
23 мая, 15:29
Eugene Zaboy
8400010
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