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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T10:34
https://ria.ru/20200523/1571876925.html
Новое брянское предприятие будет выпускать четыре миллиона масок в сутки
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571516142_0:94:3128:1854_1036x0_80_0_0_f4a7703162699a0d8a1d97beb66266f9.jpg
РИА Новости

Новое брянское предприятие будет выпускать четыре миллиона масок в сутки

10:34 23.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкПроизводство медицинских масок
Производство медицинских масок
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Производство медицинских масок. Архивное фото
БРЯНСК, 23 мая – РИА Новости. Производство, способное выпускать до 4 миллионов медицинских масок в сутки, с понедельника начнет работу в Брянской области на базе филиала Московского эндокринного завода в Почепе, сообщает правительство региона.
Отмечается, что ФГУП "Московский эндокринный завод" в марте 2020 года приступил по заказу Минпромторга России к организации производства медицинских масок в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции.
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"После выхода на полную производственную мощность предприятие сможет выпускать до 4 миллионов медицинских масок в сутки. Производство будет организовано по полному циклу, в том числе с собственным производством фильтрующей мембраны", - говорится в сообщении.
В настоящее время завершается первый этап строительства и реконструкции участка по производству нестерильных масок. Уже поступило оборудование из Китая: 20 производственных и 20 упаковочных линий. Завершено строительство первого цеха — 4 тысячи квадратных метров. Всего реконструкции и строительству подлежит порядка 19 тысяч квадратных метров, отмечает правительство.
Маска, антисептик, тепловизор: профилактика коронавируса в России
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Почти во всех российских регионах ввели режим повышенной готовности, предполагающий введение мер профилактики COVID-19.

Сотрудница клининговой службы дезинфицирует поручни в аэропорту Толмачево в Новосибирске
1 из 19

Почти во всех российских регионах ввели режим повышенной готовности, предполагающий введение мер профилактики COVID-19.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Те, кто приезжает из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, должны провести дома 14 дней со дня возвращения.

Стойка регистрации международных рейсов авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево в Новосибирске
2 из 19

Те, кто приезжает из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, должны провести дома 14 дней со дня возвращения.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Все массовые мероприятия с участием более 50 человек отменены.

Сотрудник клининговой службы в медицинской маске в аэропорту Толмачево в Новосибирске
3 из 19

Все массовые мероприятия с участием более 50 человек отменены.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

С 23 марта по 12 апреля российские школьники уходят на каникулы или дистанционное обучение.

Сотрудница школы обрабатывает ученикам руки дезинфицирующим раствором в одной из школ Москвы
4 из 19

С 23 марта по 12 апреля российские школьники уходят на каникулы или дистанционное обучение.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Образовательные учреждения запаслись антисептическими растворами для рук.

Дозатор с антисептическим раствором для рук в столовой в одной из школ Москвы
5 из 19

Образовательные учреждения запаслись антисептическими растворами для рук.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В школах проводят тщательную санитарную обработку помещений.

Сотрудница школы проводит санитарную обработку помещений в одной из школ Москвы
6 из 19

В школах проводят тщательную санитарную обработку помещений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В Новосибирской области прорабатывают возможность организации стопроцентного температурного контроля пассажиров.

Дежурный помощник начальника железнодорожного вокзала в кассовом зале на станции Новосибирский Главный в Новосибирске
7 из 19

В Новосибирской области прорабатывают возможность организации стопроцентного температурного контроля пассажиров.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На вокзалах тщательно моют все поверхности.

Сотрудница клининговой службы на железнодорожном вокзале Новосибирский Главный в Новосибирске
8 из 19

На вокзалах тщательно моют все поверхности.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Сотрудники службы транспортной безопасности измеряют температуру пассажирам на железнодорожном вокзале Адлера.

Сотрудница службы транспортной безопасности измеряет температуру у одного из пассажиров на железнодорожном вокзале Адлера
9 из 19

Сотрудники службы транспортной безопасности измеряют температуру пассажирам на железнодорожном вокзале Адлера.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Дополнительные санитарные меры принимают в общественном транспорте.

Сотрудница клининговой компании проводит дезинфекционную обработку турникетов на железнодорожном вокзале Адлера
10 из 19

Дополнительные санитарные меры принимают в общественном транспорте.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Автобусы, троллейбусы и метро обрабатывают специальным составом.

Сотрудники санитарных служб в защитных костюмах проводят обработку общественного транспорта в Санкт-Петербурге. Дезинфекция направлена на профилактику распространения коронавируса
11 из 19

Автобусы, троллейбусы и метро обрабатывают специальным составом.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Санитарная обработка трамвая в Санкт-Петербурге.

Санитарная обработка трамвая в Санкт-Петербурге. Дезинфекция направлена на профилактику распространения коронавируса
12 из 19

Санитарная обработка трамвая в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Дезинфекция направлена на минимизацию риска распространения коронавируса.

Сотрудник санитарных служб во время обработки общественного транспорта в Санкт-Петербурге. Дезинфекция направлена на профилактику распространения коронавируса
13 из 19

Дезинфекция направлена на минимизацию риска распространения коронавируса.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Особые меры приняли во Внуково.

Медицинский работник проверяет состояние пассажира в аэропорту Внуково
14 из 19

Особые меры приняли во Внуково.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Уборка в аэропорту Внуково.

Сотрудник клининговой службы проводит уборку в аэропорту Внуково
15 из 19

Уборка в аэропорту Внуково.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Прибывающим во Внуково пассажирам дистанционно измеряют температуру на борту самолетов, затем термометрию повторяют в зале прилета.

Медицинские работники проверяют состояние пассажиров в аэропорту Внуково
16 из 19

Прибывающим во Внуково пассажирам дистанционно измеряют температуру на борту самолетов, затем термометрию повторяют в зале прилета.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Тепловизоры установили и в зоне вылета аэропорта.

Проверка у пассажиров температуры с помощью тепловизора в аэропорту Внуково
17 из 19

Тепловизоры установили и в зоне вылета аэропорта.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В Новой Москве начали возводить лечебный блок коронавирусного медцентра. Больница будет рассчитана на 500-600 пациентов.

Техника на строительной площадке инфекционной больницы. Инфекционную больницу для заразившихся коронавирусом построят в Новой Москве из быстровозводимых конструкций
18 из 19

В Новой Москве начали возводить лечебный блок коронавирусного медцентра. Больница будет рассчитана на 500-600 пациентов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, инфекционный центр построят в течение месяца.

Техника на строительной площадке инфекционной больницы. Инфекционную больницу для заразившихся коронавирусом построят в Новой Москве из быстровозводимых конструкций
19 из 19

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, инфекционный центр построят в течение месяца.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 19

Почти во всех российских регионах ввели режим повышенной готовности, предполагающий введение мер профилактики COVID-19.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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2 из 19

Те, кто приезжает из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, должны провести дома 14 дней со дня возвращения.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 19

Все массовые мероприятия с участием более 50 человек отменены.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 19

С 23 марта по 12 апреля российские школьники уходят на каникулы или дистанционное обучение.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
5 из 19

Образовательные учреждения запаслись антисептическими растворами для рук.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
6 из 19

В школах проводят тщательную санитарную обработку помещений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
7 из 19

В Новосибирской области прорабатывают возможность организации стопроцентного температурного контроля пассажиров.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
8 из 19

На вокзалах тщательно моют все поверхности.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
9 из 19

Сотрудники службы транспортной безопасности измеряют температуру пассажирам на железнодорожном вокзале Адлера.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
10 из 19

Дополнительные санитарные меры принимают в общественном транспорте.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
11 из 19

Автобусы, троллейбусы и метро обрабатывают специальным составом.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
12 из 19

Санитарная обработка трамвая в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
13 из 19

Дезинфекция направлена на минимизацию риска распространения коронавируса.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
14 из 19

Особые меры приняли во Внуково.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
15 из 19

Уборка в аэропорту Внуково.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
16 из 19

Прибывающим во Внуково пассажирам дистанционно измеряют температуру на борту самолетов, затем термометрию повторяют в зале прилета.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
17 из 19

Тепловизоры установили и в зоне вылета аэропорта.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
18 из 19

В Новой Москве начали возводить лечебный блок коронавирусного медцентра. Больница будет рассчитана на 500-600 пациентов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
19 из 19

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, инфекционный центр построят в течение месяца.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
По информации генерального директора ФГУП "Московский эндокринный завод" Михаила Фонарева, Брянская область получит крупнейшее по своей мощности производство медицинских масок в России и Европе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Брянская областьЭкономика
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