Новое брянское предприятие будет выпускать четыре миллиона масок в сутки

БРЯНСК, 23 мая – РИА Новости. Производство, способное выпускать до 4 миллионов медицинских масок в сутки, с понедельника начнет работу в Производство, способное выпускать до 4 миллионов медицинских масок в сутки, с понедельника начнет работу в Брянской области на базе филиала Московского эндокринного завода в Почепе , сообщает правительство региона.

Отмечается, что ФГУП "Московский эндокринный завод" в марте 2020 года приступил по заказу Минпромторга России к организации производства медицинских масок в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции.

"После выхода на полную производственную мощность предприятие сможет выпускать до 4 миллионов медицинских масок в сутки. Производство будет организовано по полному циклу, в том числе с собственным производством фильтрующей мембраны", - говорится в сообщении.

В настоящее время завершается первый этап строительства и реконструкции участка по производству нестерильных масок. Уже поступило оборудование из Китая: 20 производственных и 20 упаковочных линий. Завершено строительство первого цеха — 4 тысячи квадратных метров. Всего реконструкции и строительству подлежит порядка 19 тысяч квадратных метров, отмечает правительство.

По информации генерального директора ФГУП "Московский эндокринный завод" Михаила Фонарева, Брянская область получит крупнейшее по своей мощности производство медицинских масок в России и Европе.