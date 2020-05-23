Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T10:32
https://ria.ru/20200523/1571876839.html
В Сингапуре число случаев COVID-19 превысило 31 тысячу
https://cdn25.img.ria.ru/images/156312/30/1563123033_0:339:3037:2047_1036x0_80_0_0_93414157dd96483f9305078be7aff970.jpg
РИА Новости

В Сингапуре число случаев COVID-19 превысило 31 тысячу

10:32 23.05.2020
195
© AP Photo / Wong Maye-EМашины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
© AP Photo / Wong Maye-E
Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в Сингапуре превысило 31 тысячу, следует из данных министерства здравоохранения страны.
По его данным, за последние сутки число заражений выросло на 642 и достигло 31 068. Большинство новых зараженных - иностранные рабочие, проживающие в общежитиях.
Сингапур
19 мая, 16:16Распространение нового коронавируса
В Сингапуре начнут поэтапное снятие ограничений из-за COVID-19
Власти Сингапура с 5 мая решили возобновить работу некоторых предприятий. Открываются центры традиционной китайской медицины. Жители страны смогут заниматься физкультурой на территории частных кондоминиумов, при этом бассейны и спортивные залы останутся закрытыми. Во вторник власти страны обнародовали поэтапный план снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавируса нового типа, его реализация начнется со второго июня.
Карантин из-за распространения в стране коронавируса нового типа был изначально введен седьмого апреля. В конце месяца власти продлили действие ограничений до первого июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
100100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗСингапур (страна)В мире
Рекомендуем
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин пожаловался на "чудовищное" положение артистов
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
В полицию сообщили о захвате заложников в банке в центре Москвы
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
В Московской области отменили пропускной режим
Медицинские работники
Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
В России за сутки коронавирус выявили у 9434 человек
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
Иммунитет к коронавирусу нашли у 12% обследованных на антитела москвичей
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
Директор центра Гамалеи проверил на себе вакцину от COVID-19
Испания
Испания начнет принимать иностранных туристов с июля
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
Центр Гамалеи намерен начать производство вакцины от коронавируса к лету
Люди в центре Москвы
Глава депздрава оценил ситуацию с COVID-19 в Москве
Певица Наргиз Закирова
Наргиз — о доме в Нью-Йорке, навязчивом сервисе и самой романтичной ночи
Места сбора людей в поселке обрабатывали белизной
"Дышали по очереди". Почему Дагестан оказался беззащитен перед COVID-19
Греция, Фессалия, в таверне на озере Пластира
Греция будет привлекать туристов снижением цен
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В Японии рейтинг правительства Абэ упал до 27%, сообщает СМИ
05:24В Южной Корее за сутки зафиксировали 25 случаев COVID-19
05:22В Бразилии число жертв коронавируса превысило 22 тысячи человек
05:07Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
04:53Эксперт рассказал, какие российские регионы прошли пик COVID-19
04:52СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии
04:47В Мексике число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек
04:44В Аргентине продлили карантин из-за коронавируса до седьмого июня
04:40В Венесуэлу прибыло первое иранское судно с топливом
04:02Источник: кабмин изучает перспективы использования "Морского старта"
03:53Пушков рассказал об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
03:53Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов
03:46Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
03:38Эксперт предсказал "развод" Британии и ЕС с полным разрывом связей
03:29"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
03:20Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
03:14Ученые предрекли экстремальную жару в московском регионе летом
03:09Эксперты рассказали о творчестве Михаила Шолохова
03:00Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли
02:43В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19
Лента новостейМолния