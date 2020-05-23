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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T10:27
https://ria.ru/20200523/1571876748.html
В Индии выявили более шести тысяч новых случаев COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570365419_0:197:2858:1805_1036x0_80_0_0_f2d26b1ba4215bdcddc18b193d3e33a2.jpg
РИА Новости

В Индии выявили более шести тысяч новых случаев COVID-19

10:27 23.05.2020
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© AP Photo / Rajanish KakadeЖенщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия
Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия
© AP Photo / Rajanish Kakade
Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на шесть тысяч и составляет 125 101, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Накануне сообщалось о 118 447 заболевших, днем ранее – о 112 359.
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По данным ведомства, лечение в стране проходят 65 597 человек. Выздоровели после коронавируса 51 783 человека (3250 за сутки), умерли 3 720 человек (137 за сутки).
Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев заболевания – 44 582 случая заражения (2940 за сутки). На втором месте штат Тамилнад – 14 753 заболевших (786 за сутки). На третье место вышел Гуджарат, самый западный штат Индии, 13 268 случаев (363 за сутки).
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Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 31 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В "зеленых" и "оранжевых" зонах с определенными ограничениями разрешены передвижение на такси и общественном транспорте, работа заводов и отдельных магазинов. Власти продлили запрет на внутренние и международные авиарейсы. Также на период действия режима изоляции запрещена работа школ и университетов, гостиниц, крупных торговых центров и ресторанов. Запрещены все массовые мероприятия, в том числе религиозные. Спортивные комплексы и стадионы разрешено открыть, но зрителей туда не пустят. Также продлен комендантский час, действующий с 7.00 до 19.00.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТамилнадГуджаратМахараштраВОЗИндияВ мире
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