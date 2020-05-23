В ДНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в субботу журналистам в Народной милиции ДНР.
По информации ведомства, утром в субботу украинские силовики открыли огонь по поселку Крутая Балка и Горловке, выпустив по ним 20 мин.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения
"Нашими защитниками своевременно были выявлены места, откуда велся обстрел нашей территории, а также командные пункты, откуда велось руководство обстрелами. Вооруженные формирования Украины незамедлительно получили адекватный ответ с нашей стороны по указанным объектам. В ходе обеспечения эвакуации гражданских жителей Крутой Балки из-под обстрела получил ранения, не совместимые с жизнью, наш защитник", - заявил представитель Народной милиции.