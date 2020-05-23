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2020-05-23T10:27
https://ria.ru/20200523/1571876722.html
В ДНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ
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РИА Новости

В ДНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ

10:27 23.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в субботу журналистам в Народной милиции ДНР.
По информации ведомства, утром в субботу украинские силовики открыли огонь по поселку Крутая Балка и Горловке, выпустив по ним 20 мин.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
"Нашими защитниками своевременно были выявлены места, откуда велся обстрел нашей территории, а также командные пункты, откуда велось руководство обстрелами. Вооруженные формирования Украины незамедлительно получили адекватный ответ с нашей стороны по указанным объектам. В ходе обеспечения эвакуации гражданских жителей Крутой Балки из-под обстрела получил ранения, не совместимые с жизнью, наш защитник", - заявил представитель Народной милиции.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныГорловкаУкраинаВ мире
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