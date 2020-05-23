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В Кузбассе задержали устроившего стрельбу из окна квартиры
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РИА Новости

В Кузбассе задержали устроившего стрельбу из окна квартиры

10:23 23.05.2020 (обновлено: 17:02 23.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 23 мая — РИА Новости. Полиция в Кузбассе задержала жителя Кемерово, устроившего ночную стрельбу в воздух из окна квартиры, ему грозит штраф до 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

"Около 02:00 в полицию обратилась жительница Рудничного района города Кемерово, которая сообщила, что на улице Ногинской из дома напротив слышны выстрелы. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ГНР УМВД России по городу Кемерово и вневедомственной охраны Росгвардии, которые задержали стрелка. Им оказался 51-летний кемеровчанин. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, из открытого окна своей квартиры, расположенной на 7-м этаже, он произвел около 16 выстрелов в воздух из охотничьего гладкоствольного ружья, находящегося у него на законных основаниях", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что задержанный не смог объяснить мотивы поступка. В отношении него составлен протокол по признакам административного правонарушения по части 2 статьи 20.13 КоАП России "Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах". "В качестве максимального наказания санкции статьи предусматривают административный штраф в 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему на срок до трех лет. Собранные материалы направлены на рассмотрение в мировой суд", — уточняет ведомство.
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КемеровоКемеровская областьПроисшествия
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