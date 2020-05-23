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2020-05-23T10:19
https://ria.ru/20200523/1571876478.html
Правительство одобрило выделение средств для страховых выплат медикам
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РИА Новости

Правительство одобрило выделение средств для страховых выплат медикам

10:19 23.05.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевДом Правительства Российской Федерации в Москве
Дом Правительства Российской Федерации в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Дом Правительства Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение средств Минфину для осуществления единовременных страховых выплат отдельным категориям медицинских работников, сообщается на сайте кабмина.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Возле здания Дома правительства РФ
Вчера, 10:13
Правительство одобрило выделение средств для выплат на детей
Согласно указу президента, выплаты предусмотрены медикам, которые пострадали в ходе работы с больными коронавирусом. В случае осложнений от коронавируса и получения инвалидности указом предусмотрены выплаты от 630 тысяч рублей до 2 миллионов рублей. В случае смерти медработника в результате инфицирования на работе коронавирусом будет выплачено более 2,7 миллиона рублей, в случае осложнений, вызванных COVID, которые не привели к инвалидности - свыше 68,8 тысячи рублей.
Страховые гарантии предоставляются врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции и пациентами с подозрением на эту инфекцию.
Вид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ
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