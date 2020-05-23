Правительство одобрило выделение средств для страховых выплат медикам

Согласно указу президента, выплаты предусмотрены медикам, которые пострадали в ходе работы с больными коронавирусом. В случае осложнений от коронавируса и получения инвалидности указом предусмотрены выплаты от 630 тысяч рублей до 2 миллионов рублей. В случае смерти медработника в результате инфицирования на работе коронавирусом будет выплачено более 2,7 миллиона рублей, в случае осложнений, вызванных COVID, которые не привели к инвалидности - свыше 68,8 тысячи рублей.