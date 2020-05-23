Украина отказалась от участия во встрече Совбеза ООН по Крыму

Встречу инициировала Россия.

Пренебрежение

В российском постпредстве выразили сожаление решением зарубежных коллег.

Своим решением, напомнили в постпредстве, представители других стран нарушили сложившуюся практику проведения подобных встреч. К тому, же они "продемонстрировали пренебрежение к жителям Крыма, о судьбе которых они якобы пекутся".

Стало откровением

Во встрече приняли участие представители Германии, Франции и еще ряд членов Евросоюза, а также Китая, ЮАР, Индонезии и другие страны.

Как отметили российские дипломаты, для западных коллег стало откровением услышать о причинах, побудивших жителей Крыма сделать выбор в пользу воссоединения с Россией "после антиконституционного переворота в Киеве в феврале 2014 года".

При этом утверждения перебравшихся на Украину "псевдокрымчан" о нарушениях прав человека в республике развенчали сами жители полуострова, отметили в постпредстве.

Достойный уровень

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов в комментарии РИА Новости Крым счел прошедшую встречу успешной.

"По моему мнению, видеоконференция прошла успешно и выгодно отличалась от аналогичного мероприятия 6 марта этого года, которое было организовано в ООН Украиной. Нынешняя конференция представляла собой действительно честный интерактивный диалог со всеми заинтересованными лицами, желающими знать правду жизни на полуострове. В целом был показан очень достойный уровень", — сказал он.

Молохов выразил сожаление решением Киева проигнорировать встречу, а также критику в ее адрес.

"Вынужден констатировать, что любая попытка диалога с крымчанами киевская элита по-прежнему воспринимает в штыки", — заключил он.

Это успех

Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил отказ ряда стран участвовать во встрече тем, что им "правда глаза колет".

По его словам, заседание стало важным и знаковым.

"В ООН выступили люди, которые по праву представляют народы Крыма, а не профессиональные вруны и провокаторы. Кто хотел услышать правду, тот ее услышал", — сказал Аксенов.

Продолжение "диалога"

Мероприятие прошло в продолжение заседания, состоявшегося 6 марта. Тогда его организовали постпредства Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, Великобритании, США в сотрудничестве с миссией Украины в ООН.

Американская, британская и эстонская стороны в очередной раз обвинили Россию в "оккупации" Крыма и массовых нарушениях прав человека на полуострове.

При этом во встрече не смог принять участие ни один житель Крыма. Хотя такие заседания подразумевают консультации, куда могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности.

Организаторы, в свою очередь объяснили свое решение тем, что выступающих было и так много.