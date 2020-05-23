Украина отказалась от участия во встрече Совбеза ООН по Крыму

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Представители Украины, США, Эстонии и Великобритании проигнорировали заседание Совбеза ООН по "формуле Арриа", посвященное ситуации в Крыму.
Встречу инициировала Россия.
Пренебрежение
В российском постпредстве выразили сожаление решением зарубежных коллег.
Своим решением, напомнили в постпредстве, представители других стран нарушили сложившуюся практику проведения подобных встреч. К тому, же они "продемонстрировали пренебрежение к жителям Крыма, о судьбе которых они якобы пекутся".
22 мая, 03:19Небензя напомнил о вине Украины в потере Крыма
Стало откровением
Во встрече приняли участие представители Германии, Франции и еще ряд членов Евросоюза, а также Китая, ЮАР, Индонезии и другие страны.
Как отметили российские дипломаты, для западных коллег стало откровением услышать о причинах, побудивших жителей Крыма сделать выбор в пользу воссоединения с Россией "после антиконституционного переворота в Киеве в феврале 2014 года".
При этом утверждения перебравшихся на Украину "псевдокрымчан" о нарушениях прав человека в республике развенчали сами жители полуострова, отметили в постпредстве.
Достойный уровень
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов в комментарии РИА Новости Крым счел прошедшую встречу успешной.
"По моему мнению, видеоконференция прошла успешно и выгодно отличалась от аналогичного мероприятия 6 марта этого года, которое было организовано в ООН Украиной. Нынешняя конференция представляла собой действительно честный интерактивный диалог со всеми заинтересованными лицами, желающими знать правду жизни на полуострове. В целом был показан очень достойный уровень", — сказал он.
Молохов выразил сожаление решением Киева проигнорировать встречу, а также критику в ее адрес.
"Вынужден констатировать, что любая попытка диалога с крымчанами киевская элита по-прежнему воспринимает в штыки", — заключил он.
Это успех
Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил отказ ряда стран участвовать во встрече тем, что им "правда глаза колет".
По его словам, заседание стало важным и знаковым.
"В ООН выступили люди, которые по праву представляют народы Крыма, а не профессиональные вруны и провокаторы. Кто хотел услышать правду, тот ее услышал", — сказал Аксенов.
Продолжение "диалога"
Мероприятие прошло в продолжение заседания, состоявшегося 6 марта. Тогда его организовали постпредства Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, Великобритании, США в сотрудничестве с миссией Украины в ООН.
Американская, британская и эстонская стороны в очередной раз обвинили Россию в "оккупации" Крыма и массовых нарушениях прав человека на полуострове.
При этом во встрече не смог принять участие ни один житель Крыма. Хотя такие заседания подразумевают консультации, куда могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности.
Организаторы, в свою очередь объяснили свое решение тем, что выступающих было и так много.
В частности, выступить не смогли заместитель муфтия мусульман Крыма Асадуллах Баиров и глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
24 ноября 2019, 16:01Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе