В Астраханской области умерли два пациента с COVID-19

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мая - РИА Новости. Еще два человека с коронавирусом скончались в Еще два человека с коронавирусом скончались в Астраханской области , число погибших от инфекции составило 11 человек, сообщает управление администрации губернатора региона.

"По информации министерства здравоохранения, 21 и 22 мая от коронавирусной инфекции скончались 71-летний и 94-летний мужчины", - говорится в сообщении.

Обоим пациентам была диагностирована двусторонняя пневмония. При этом тест на коронавирусную инфекцию у больных показал положительный результат. Один из пациентов имел ряд сопутствующих заболеваний, в том числе перенесенный инсульт.

Таким образом, по данным минздрава области, на территории региона зарегистрировано 11 летальных исходов пациентов с COVID-19.

По данным на 23 мая, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией — 1348. Из них 50 за минувшие сутки. За весь период эпидемии выздоровели 656 человек.