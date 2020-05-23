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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T10:09
https://ria.ru/20200523/1571876212.html
В Астраханской области умерли два пациента с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570827085_0:0:2701:1519_1036x0_80_0_0_98424e368a1cf5efa62a6fed1e8392d8.jpg
РИА Новости

В Астраханской области умерли два пациента с COVID-19

10:09 23.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мая - РИА Новости. Еще два человека с коронавирусом скончались в Астраханской области, число погибших от инфекции составило 11 человек, сообщает управление администрации губернатора региона.
"По информации министерства здравоохранения, 21 и 22 мая от коронавирусной инфекции скончались 71-летний и 94-летний мужчины", - говорится в сообщении.
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Обоим пациентам была диагностирована двусторонняя пневмония. При этом тест на коронавирусную инфекцию у больных показал положительный результат. Один из пациентов имел ряд сопутствующих заболеваний, в том числе перенесенный инсульт.
Таким образом, по данным минздрава области, на территории региона зарегистрировано 11 летальных исходов пациентов с COVID-19.
По данным на 23 мая, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией — 1348. Из них 50 за минувшие сутки. За весь период эпидемии выздоровели 656 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Астраханская областьОбщество
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