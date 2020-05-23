В ВСУ выявили шесть новых случаев COVID-19

"За прошедшие сутки зарегистрировано шесть новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Шесть военнослужащих (Ровенская область - 3 человека, Закарпатская, Волынская и Черновицкая область - по 1 человеку) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.