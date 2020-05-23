В ВСУ выявили шесть новых случаев COVID-19

КИЕВ, 23 мая – РИА Новости. Шесть новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины, всего болеют 50 человек, выздоровели уже 89, сообщил в субботу пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрировано шесть новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Шесть военнослужащих (Ровенская область - 3 человека, Закарпатская, Волынская и Черновицкая область - по 1 человеку) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, по состоянию на субботу в ВС Украины болеют 50 человек, всего за время пандемии было два летальных случая, выздоровели 89 человек. На изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 255 человек.
По последним данным Минздрава, на Украине зафиксировано 20 580 случаев инфицирования коронавирусом, 605 из которых стали летальными, всего выздоровели 6929 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф