В Тамбовской области число случаев COVID-19 достигло 2,4 тысячи

ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 79 пациентов в Тамбовской области, всего в регионе зарегистрированы 2,4 тысячи случаев COVID-19, сообщила администрация региона.
"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 2400 (815 из них выздоровели: 365 выписаны из стационара, 450 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерло 7)", - говорится в сообщении.
За последние сутки в области зарегистрировали 79 новых случаев.
"Из них: 23 мужчины, 55 женщин, 1 ребёнок (девочка 6 лет). Возраст взрослых от 20 до 86 лет. Один прибыл из другого региона, 78 контакных с прибывшими из других регионов", - информируют областные власти.
На данный момент в регионе с подтвержденной коронавирусной инфекцией и подозрением на нее госпитализирован 351 человек, из них у 259 пневмония.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф