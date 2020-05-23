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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T10:04
https://ria.ru/20200523/1571876090.html
В Тамбовской области число случаев COVID-19 достигло 2,4 тысячи
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570813311_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4c1d5e8b4943beceb2930c2b04258ca9.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области число случаев COVID-19 достигло 2,4 тысячи

10:04 23.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи
Машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машины скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 79 пациентов в Тамбовской области, всего в регионе зарегистрированы 2,4 тысячи случаев COVID-19, сообщила администрация региона.
"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 2400 (815 из них выздоровели: 365 выписаны из стационара, 450 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерло 7)", - говорится в сообщении.
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За последние сутки в области зарегистрировали 79 новых случаев.
"Из них: 23 мужчины, 55 женщин, 1 ребёнок (девочка 6 лет). Возраст взрослых от 20 до 86 лет. Один прибыл из другого региона, 78 контакных с прибывшими из других регионов", - информируют областные власти.
На данный момент в регионе с подтвержденной коронавирусной инфекцией и подозрением на нее госпитализирован 351 человек, из них у 259 пневмония.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗТамбовская областьОбщество
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