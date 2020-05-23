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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T10:02
https://ria.ru/20200523/1571875977.html
В Армении умерли еще три пациента с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569510800_0:271:3160:2048_1036x0_80_0_0_a9e064725e3d4428b3cb4d4653992210.jpg
РИА Новости

В Армении умерли еще три пациента с коронавирусом

10:02 23.05.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 23 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 374 и достигло 6302, еще три человека скончались, сообщается в субботу на сайте минздрава.
В пятницу власти республики сообщали о 5928 подтвержденных случаях и 74 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.
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"В Армении подтверждены 6302 случая коронавируса. Излечились 2936 пациентов. Скончались 77 человек", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 3257 пациентов, проведены 49 080 тестов, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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