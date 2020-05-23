В Мексике не менее восьми человек погибли после драки в тюрьме

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. По меньшей мере восемь заключенных погибли, еще столько же получили ранения в результате драки в тюрьме в мексиканском штате Халиско, сообщает газета По меньшей мере восемь заключенных погибли, еще столько же получили ранения в результате драки в тюрьме в мексиканском штате Халиско, сообщает газета Financiero.

Как сообщает издание, драка произошла в федеральной тюрьме в Пуэнте-Гранде. Восемь заключенных скончались от ранений, полученных в результате ударов и применения огнестрельного оружия. Еще восемь были ранены, они находятся под наблюдением медицинского персонала.

"При условии, что эксперты могли бы подтвердить, на месте происшествия могло быть установлено самодельное взрывное устройство. В результате конфликта в месте заключения девять человек ранены (один скончался позднее – ред.), они же были доставлены в больницы", - приводит издание слова прокурора штата Херардо Солиса.

Драка началась в результате конфликта во время игры в бейсбол, ситуацией воспользовались несколько заключенных, чтобы напасть на группу заключенных.