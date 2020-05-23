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2020-05-23T10:01
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В Мексике не менее восьми человек погибли после драки в тюрьме
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РИА Новости

В Мексике не менее восьми человек погибли после драки в тюрьме

10:01 23.05.2020
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© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов в Мексике
Сотрудники правоохранительных органов в Мексике
© AP Photo / Gustavo Aguado
Сотрудники правоохранительных органов в Мексике. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. По меньшей мере восемь заключенных погибли, еще столько же получили ранения в результате драки в тюрьме в мексиканском штате Халиско, сообщает газета Financiero.
Как сообщает издание, драка произошла в федеральной тюрьме в Пуэнте-Гранде. Восемь заключенных скончались от ранений, полученных в результате ударов и применения огнестрельного оружия. Еще восемь были ранены, они находятся под наблюдением медицинского персонала.
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"При условии, что эксперты могли бы подтвердить, на месте происшествия могло быть установлено самодельное взрывное устройство. В результате конфликта в месте заключения девять человек ранены (один скончался позднее – ред.), они же были доставлены в больницы", - приводит издание слова прокурора штата Херардо Солиса.
Драка началась в результате конфликта во время игры в бейсбол, ситуацией воспользовались несколько заключенных, чтобы напасть на группу заключенных.
Пять человек были задержаны, прокуратура расследует события и выясняет, кто мог быть ответственным за попадание огнестрельного оружия в тюремный комплекс.
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