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2020-05-23T10:11
https://ria.ru/20200523/1571875833.html
Правительство одобрило выделение средств на обеспечение нацпроекта по МСП
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РИА Новости

Правительство одобрило выделение средств на обеспечение нацпроекта по МСП

09:55 23.05.2020 (обновлено: 10:11 23.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ
Вид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Вид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение Минэкономразвития средств на увеличение в 2020 году обеспечения нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить выделение в 2020 году Минэкономразвития России из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 12000000 тысяч рублей на увеличение в 2020 году финансового обеспечения национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - говорится в сообщении.
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Ранее Торгово-промышленная палата России заявила, что считает необходимым в условиях распространения коронавируса внести изменения в нацпроект по малому и среднему предпринимательству и переориентировать его на поддержку и сохранение сектора.
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