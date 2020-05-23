Правительство одобрило выделение средств на обеспечение нацпроекта по МСП

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение Минэкономразвития средств на увеличение в 2020 году обеспечения нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить выделение в 2020 году Минэкономразвития России из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 12000000 тысяч рублей на увеличение в 2020 году финансового обеспечения национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что реализация распоряжения направлена на обеспечение устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса.
Ранее Торгово-промышленная палата России заявила, что считает необходимым в условиях распространения коронавируса внести изменения в нацпроект по малому и среднему предпринимательству и переориентировать его на поддержку и сохранение сектора.