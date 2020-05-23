Директор центра Гамалеи проверил на себе вакцину от COVID-19

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения России Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что вколол себе вакцину от коронавируса, которую создают в центре.
"Тот контингент, который непосредственно занимается разработкой этой вакцины, <...> для того, чтобы мы, как профессионалы, участвовали в той работе, которую нам поручили, которую <...> мы сейчас проводим, чтобы, не дай бог, не уйти на изоляцию, не выпасть из рабочего ритма, действительно, себя защитили вакциной", — рассказал Гинцбург.
Это, по его словам, ни в коем случае нельзя расценивать как какое-то испытание вакцины.
"Это не испытание. Это самозащита для того, чтобы мы могли дальше продолжать эту работу. Потеря любого сотрудника приведет к задержке этой работы. Зная, что они (сотрудники. — Прим. ред.) разрабатывают, они совершенно осознанно пошли на этот шаг. И я себе тоже (сделал прививку. — Прим. ред.)! Маску я одеваю, потому что так положено. Меня можно не опасаться", — добавил Гинцбург.
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