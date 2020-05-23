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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T14:16
https://ria.ru/20200523/1571875803.html
Директор центра Гамалеи проверил на себе вакцину от COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571875506_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_36b787c4758318f71d16e6e728e8b63e.jpg
РИА Новости

Директор центра Гамалеи проверил на себе вакцину от COVID-19

09:54 23.05.2020 (обновлено: 14:16 23.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДиректор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург . Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения России Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что вколол себе вакцину от коронавируса, которую создают в центре.

"Тот контингент, который непосредственно занимается разработкой этой вакцины, <...> для того, чтобы мы, как профессионалы, участвовали в той работе, которую нам поручили, которую <...> мы сейчас проводим, чтобы, не дай бог, не уйти на изоляцию, не выпасть из рабочего ритма, действительно, себя защитили вакциной", — рассказал Гинцбург.

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Есть нюансы. Ученые перечислили условия для испытателей вакцины от COVID
Это, по его словам, ни в коем случае нельзя расценивать как какое-то испытание вакцины.

"Это не испытание. Это самозащита для того, чтобы мы могли дальше продолжать эту работу. Потеря любого сотрудника приведет к задержке этой работы. Зная, что они (сотрудники. — Прим. ред.) разрабатывают, они совершенно осознанно пошли на этот шаг. И я себе тоже (сделал прививку. — Прим. ред.)! Маску я одеваю, потому что так положено. Меня можно не опасаться", — добавил Гинцбург.

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НИИ им. ГамалеиОбщество
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