Директор центра Гамалеи проверил на себе вакцину от COVID-19

"Это не испытание. Это самозащита для того, чтобы мы могли дальше продолжать эту работу. Потеря любого сотрудника приведет к задержке этой работы. Зная, что они (сотрудники. — Прим. ред.) разрабатывают, они совершенно осознанно пошли на этот шаг. И я себе тоже (сделал прививку. — Прим. ред.)! Маску я одеваю, потому что так положено. Меня можно не опасаться", — добавил Гинцбург.