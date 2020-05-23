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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T17:28
https://ria.ru/20200523/1571875719.html
В России провели более 8,4 миллиона тестов на коронавирус
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571745412_0:204:2962:1870_1036x0_80_0_0_f184bc1698601abe7a2be18f39163ee1.jpg
РИА Новости

В России провели более 8,4 миллиона тестов на коронавирус

09:49 23.05.2020 (обновлено: 17:28 23.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВ лаборатории
В лаборатории
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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В лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Более 8,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 276 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"В России проведено более 8,4 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаются 276 тысяч человек", — говорится в сообщении.

За последние сутки в России провели 276 тысяч тестов на выявление инфекции, уточнили в пресс-службе.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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