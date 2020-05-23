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2020-05-23T10:11
https://ria.ru/20200523/1571875695.html
Правительство одобрило дотации для компенсации снижения доходов регионов
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РИА Новости

Правительство одобрило дотации для компенсации снижения доходов регионов

09:48 23.05.2020 (обновлено: 10:11 23.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВ Доме правительства РФ
В Доме правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В Доме правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение Минфину из резервного фонда дотаций для компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты регионов РФ на фоне COVID-19, сообщается на сайте кабмина.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что финансовая поддержка за счет предоставляемых дотаций позволит обеспечить устойчивость региональных бюджетов.
Вид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ
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Министерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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