Правительство одобрило дотации для компенсации снижения доходов регионов

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение Минфину из резервного фонда дотаций для компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты регионов РФ на фоне COVID-19, сообщается на сайте кабмина.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что финансовая поддержка за счет предоставляемых дотаций позволит обеспечить устойчивость региональных бюджетов.
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