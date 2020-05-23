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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T09:45
https://ria.ru/20200523/1571875601.html
На Украине число заболевших COVID-19 медиков выросло до 4000
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570357690_0:277:3148:2048_1036x0_80_0_0_71f172f48b02dd6b5330105491efda2d.jpg
РИА Новости

На Украине число заболевших COVID-19 медиков выросло до 4000

09:45 23.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 23 мая - РИА Новости. Число заболевших коронавирусной инфекцией медиков на Украине за минувшие сутки возросло на 93, до 4 тысяч человек, сообщил на брифинге в воскресенье министр здравоохранения страны Максим Степанов.
По последним данным Минздрава, на Украине зафиксировано 20 580 случаев инфицирования коронавирусом, 605 из которых стали летальными, всего выздоровели 6929 человек.
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"За минувшие сутки заболели 432 человека, и которых 60 детей и 93 медработника. Всего за все время пандемии заболело 1494 ребенка и 4000 медработников", - сообщил Степанов. Трансляция велась на YouTube-канале кабмина.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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