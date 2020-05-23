На Украине число заболевших COVID-19 медиков выросло до 4000

КИЕВ, 23 мая - РИА Новости. Число заболевших коронавирусной инфекцией медиков на Украине за минувшие сутки возросло на 93, до 4 тысяч человек, сообщил на брифинге в воскресенье министр здравоохранения страны Максим Степанов.
По последним данным Минздрава, на Украине зафиксировано 20 580 случаев инфицирования коронавирусом, 605 из которых стали летальными, всего выздоровели 6929 человек.
"За минувшие сутки заболели 432 человека, и которых 60 детей и 93 медработника. Всего за все время пандемии заболело 1494 ребенка и 4000 медработников", - сообщил Степанов. Трансляция велась на YouTube-канале кабмина.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
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