На Украине число заболевших COVID-19 медиков выросло до 4000

По последним данным Минздрава, на Украине зафиксировано 20 580 случаев инфицирования коронавирусом, 605 из которых стали летальными, всего выздоровели 6929 человек.

"За минувшие сутки заболели 432 человека, и которых 60 детей и 93 медработника. Всего за все время пандемии заболело 1494 ребенка и 4000 медработников", - сообщил Степанов. Трансляция велась на YouTube-канале кабмина.